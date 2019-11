Gianmarco desvela haber sido víctima de bullying en 'GH VIP 7': "Me meaban los zapatos"

La noche del martes 5 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que el Maestro Joao y Adara Molinero fueron los concursantes salvados, frente a Alba Carrillo y Gianmarco Onestini. Además, el italiano tuvo que hacer frente a la curva de la vida, al igual que otros compañeros antes que él, donde habló de algunos momentos clave en sus veintitrés años recién cumplidos, con su hermano Luca Onestini presente en plató.

Luca, atento a la curva de la vida de su hermano Gianmarco en 'GH VIP 7'

"¿Tienes miedo de salir el jueves?", quiso saber Jorge, antes de que Gianmarco presentara su curva de la vida. "No, porque yo he hecho lo que sentía y he sido la persona que soy también fuera", respondió el concursante, seguro, antes de arrancar mencionando el nacimiento de su hermano mayor, Luca, "la persona más importante" en su vida. Sin embargo, Onestini procedió recordando su etapa escolar, un momento complicado para él. "Empiezo a engordar porque mis compañeros me hacen bromas, como mearme los zapatos", declaró el concursante.

"Es un momento en el que sufrí mucho", reconoció Gianmarco, quien recordó el "sentimiento muy grande de frustración" que había albergado entonces. Un momento en el que también sufrió la muerte de su tía a causa de una enfermedad. "Nos dejó con mis primos muy pequeñitos y fue una cosa muy fuerte", relató el concursante, antes de remontarse a un momento más positivo de su vida, en el que un entrenador le indicó que tenía que luchar contra él mismo "para empezar un nuevo camino". "Es un cambio, empiezo a adelgazar, empiezo a sentirme más seguro de mí mismo", explicó Onestini.

Una decisión muy importante

El concursante tuvo ocasión de hablar también de su decisión de participar en 'GH VIP 7'. "Es una decisión para mí muy importante porque he dejado mi país, mi familia, hablo un idioma que no es el mío", aclaró Gianmarco, antes de confesar que España era un país que amaba y el español siempre le había gustado mucho. "Ha habido momentos que me han hecho sufrir, pero otros en los que he sido muy feliz", declaró el italiano, al hablar de su paso por el reality, donde matizó que uno de sus mejores momentos había sido "conocer una amistad real", tanto por parte de Adara como de Joao, con quienes apostó por seguir manteniendo el contacto.