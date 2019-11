Joao y Adara, concursantes salvados en 'GH VIP 7' frente a Gianmarco y Alba Carrillo

La novena gala de 'GH VIP 7' dejó tras de sí no solo la repesca de Hugo Castejón, para disgusto de la mayoría de la casa, sino cuatro nominados en total tras el reparto de puntos de los concursantes. Algo que ocurría por primera vez en la edición y que dejaba a Alba Carrillo, Adara Molinero, Maestro Joao y Gianmarco Onestini en la palestra, tras el intercambio que realizó Mila Ximénez entre el italiano y Antonio David Flores, a quien salvó de la que hubiera sido su primera nominación. Apenas cinco días después, el programa decidió hacer una doble salvación de los menos votados, que resultaron ser Joao y Adara.

Adara, Joao, Alba Carrillo y Gianmarco en 'GH VIP 7'

"Estas nominaciones han conseguido que el grupo se fracture", declaró Jorge Javier Vázquez al arrancar la gala, donde declaró que la salvación iba a ser "más importante que nunca". Unas declaraciones que lanzó antes de mostrar los porcentajes, que por entonces marcaban 28,1%, 42,9%, 27,1% y 1,9%, mucho antes de que Joao se convirtiera en el primer salvado, para sorpresa del propio vidente. "No lo puedo creer. Gracias a todo el mundo", declaró el concursante, quien admitió que no lo había visto venir.

El programa decidió minutos después anunciar no al segundo salvado, si no a uno de los concursantes que permanecería en la palestra de cara a la décima gala del reality: Gianmarco. "Es la decisión de la audiencia, así que la respeto", declaró el italiano, antes de reconocer que no se lo esperaba. "Estoy alucinando porque pensé que se iba a salvar", admitió Adara, quien reconoció que le "dolería muchísimo" tener que jugarse la permanencia en la casa con Gianmarco, uno de sus grandes apoyos en la casa de Guadalix de la Sierra.

"Tengo miedo de que se vaya Gianmarco"

En la recta final de la gala, Jorge Javier comunicó que Alba Carrillo era la segunda persona que continuaba nominada, lo que dejaba a Adara fuera de la palestra junto a Joao. "Tengo miedo de que se vaya Gianmarco", reconoció Molinero, mientras que el italiano declaró estar "muy feliz" de que ella se hubiera salvado, al contrario que Antonio David. "Por Marco lo siento muchísimo, para mí es un apoyo importante y me da pena que se pueda ir de la casa", añadió el concursante. "Ahora mismo tengo fuerzas y si me salvan, voy a tirar para delante", prometió por su parte Alba Carrillo. "Para mí sería un regalazo que se quedara alba. No tengo ningún problema con Gianmarco, pero creo que Alba es necesaria en esta casa", reconoció por su parte Mila Ximénez, quien calificó a su compañera de "gran concursante".