Kiko Jiménez y Rocío Flores se enfrentan de nuevo en 'GH VIP 7': "¿Crees que me importa lo que digas de mí?"

*En elaboración

La noche del martes 5 de noviembre, ' GH VIP 7 ' celebró una nueva gala con Gianmarco Onestini Maestro Joao en la palestra, de los cuales se salvarían dos de ellos. Durante la gala, no obstante,, algo que no habría gustado nada a su hija.

Kiko Jiménez y Rocío Flores discuten en 'GH VIP 7'

"Estaba viendo el vídeo y he oído a Rocío diciendo a Kiko que hable de su vida y deje a su familia en paz", explicó Belén Esteban, cuando Jorge Javier Vázquez le pidió explicaciones sobre lo ocurrido. "Pero si yo no he dicho nada", se defendió Jiménez, quien aclaró que Nagore Robles le había preguntado sobre las deudas pendientes de Antonio David. "¿Tú quién eres para decir que tiene que pagar o no mi padre? No lo va a decir él y lo dices tú", le reprochó entonces Rocío Flores.

"Estoy hablando aquí por lo bajini. No estará tan interesante el vídeo cuando estás tan pendiente de mi conversación", replicó Kiko. "Que me da igual, que hables de tu vida y que dejes a mi padre y a mi familia tranquilos", le instó Flores, ante lo que Jiménez señaló que estaban hablando de su padre porque era un concursante. "Parece que hay que tener un cuidado...", criticó el exconcursante, quien recalcó que era una conversación "privada entre Nagore" y él. "Privada no, perdona, que estás en un plató de televisión, cariño. No te jode", intervino Esteban, antes de subrayar que "las deudas las sabrá quien las tiene".

"Estás resentida"

"Su propósito es continuar en el concurso para saldar deudas, que es lícito", declaró Kiko, antes de criticar que Antonio David llevara "dos semanas consecutivas salvándose gracias a un compañero". "¿Qué culpa tiene él de estar salvado?", replicó entonces Rocío, momento en el que Jiménez recalcó que se estaba "ciñendo al concurso". "No estoy hablando de tu vida, que no me importa nada", añadió el exconcursante. "Pues para no importarte nada, te has hecho un polígrafo, dos 'Sábado deluxe'... hablando de lo que no te importa mi vida, guapo", respondió Flores, despertando el aplauso del público.

"Lo que demuestras es que estás resentida", le reprochó Kiko. "¿Pero tú crees que tengo algún sentimiento hacia ti, que me importa lo que digas de mí?", saltó entonces Rocío, momento en el que Jorge Javier le preguntó si consideraba que Jiménez le tendría que dar un 20% de lo que había ganado tras hablar de su familia. "A mí no, pero a Gloria sí, que le pagó la obra de su casa", respondió Flores, ante lo que el exconcursante replicó que ahí se veía el resentimiento.