Cuando parecía que Gloria Camila y Kiko Jiménez habían acercado posturas, un nuevo conflicto ha estallado. El colaborador de 'Sálvame' acudió a un evento en el que iba a estar José Ortega Cano para recoger sus palabras. Como no lo consiguió, decidió plantarse en la casa familiar del torero a altas horas de la noche.

Gloria Camila Ortega, en 'Ya son las ocho'

Jiménez le increpó mientras el torero estaba en el coche: "¿Por qué te escondes? ¿Por qué no das la cara? ¿Ocultas algo?", preguntaba, incesante. Ortega Cano, fruto de la crispación, le gritó: "¡Cornudo!". Gloria Camila Ortega se encargó de aclarar la situación en 'Ya son las ocho', donde lanzó una grave acusación.

La joven mostró su indignación con la actitud chulesca que había mantenido su expareja. En mitad de su enfado, lanzó el primer dardo: "No todo el mundo tiene el pasado limpio para poder juzgar los de otros". Posteriormente, Gloria Camila estallaba y cargaba duramente contra Jiménez: "Por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos, he tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer reiki. He tenido que hacer muchísimas cosas que jamás he contado", se sinceraba.

Además, Gloria Camila Ortega reconoció que su padre no le "apoyaba en esa relación": "Sabía cómo iba este señor y se le veía desde lejos", apuntó. La joven aseguró que su padre y ella decidieron no posar en el photocall por su presencia, pero que, a la salida, Jiménez se encargó de tachar a su padre de "cierrabares" y "cobarde".

A grito pelado en los pasillos de Telecinco

Como ella misma confirmó en el programa de Unicorn Content, Gloria Camila aprovechó una publicidad de 'Sálvame', y la ausencia de cámaras, para decirle a Kiko Jiménez lo que pensaba de él. El formato de La Fábrica de la Tele informaba de ello justo después de que el encuentro se produjese en los pasillos de Telecinco. "Me ha empezado a insultar", decía. Después de varios insultos, la colaboradora le gritó: "¡Para hablar de mi familia tienes que lavarte la boca!".