Tras la última y dura entrega de 'Montealto: Regreso a casa', con la inoportuna llamada de Jose Antonio Rodríguez, Gloria Camila no ha querido pronunciarse al respecto. Su actitud sorprende cuanto menos ya que, desde el primer momento, ha hablado sin reparos sobre el contenido de la emisión. Sin embargo, la joven podría estar iniciando una nueva táctica.

Kiko Jiménez y Gloria Camila

Kiko Jiménez confesaba en 'Sálvame' que su expareja se había puesto en contacto con él, después de unos tres años sin mantener ningún tipo de relación. "A mí me sorprendió muchísimo, de hecho me quedé un poco anulado", reconocía el colaborador del programa de La Fábrica de la Tele. El andaluz aseguraba que "nerviosismo hay", puesto que la influencer le escribió pidiéndole que la llamara.

El colaborador contó que, en un primer momento, la joven le preguntó "una tontería absurda" sobre Maite Galdeano: "Yo creo que era el puente para poder llegar hacia mí, para decirme que ella no es rencorosa, que no puede vivir con rencor porque si no estaría muy sola en la vida, y que mejor dejar las cosas tal y como están", relató.

¿En busca de aliados?

Jiménez reveló cuál es su teoría: "Justo coincide con que Rocío Carrasco anuncia que ya se ha grabado el documental y se va a emitir. (...) A mí, esa llamada lo que me trasmitió es: hay nerviosismo, quieren tener a un aliado quizás con ellos, que puedo ser yo", reconocía. El colaborador fue más allá y aseguró que "aparte de nerviosismo", existe "miedo" en el entorno. "Miedo a que se puedan saber muchas cosas, yo he pertenecido a esa familia cuatro años y estoy trabajando aquí, y precisamente ahora se van a abrir bastantes melones", agregaba.