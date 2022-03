El homenaje a Rocío Jurado con un gran concierto en el WiZink Center fue un evento espectacular para celebrar el Día de la Mujer. Artistas como Ruth Lorenzo, Pastora Soler, Lorena Gómez, Edurne o Rigoberta Bandini, entre muchas otras, se subieron al escenario a cantar temas de la artista, con Rocío Carrasco como anfitriona. Además, entre participantes en el acto y los que fueron de público, había mucha presencia de rostros de Mediaset, aunque una sonada ausencia.

Gloria Camila, en 'Ya son las ocho', viendo a Rocío Carrasco en el homenaje

Gloria Camila, hija de Rocío Jurado, no fue al homenaje de su madre, aunque sí que ha ido viendo trozos en las redes sociales tal y como ha contado en 'Ya son las ocho'. "Fue un conciertazo. Todas las que cantaron me pareció que lo clavaron. Y no tengo ningún pero; siempre que sea un homenaje bonito, con respeto y con cariño, bienvenido será y siempre lo veré súper bien", comentaba en directo la colaboradora en la tarde del jueves 10 de marzo.

Las circunstancias son las que son

¿Por qué no estuvo ella presente? "A mí sí me invitó la cadena porque invita a todos los colaboradores", confirma Gloria Camila, dejando claro que la decisión de no ir fue completamente suya y así lo explica: "Decidí no ir porque al final las cosas son como son y si hubiera ido habría sido criticada... igual que si no voy". Dicho esto, lo remata con estas palabras: "Preferí quedarme en casa y ya está".

La presentadora del programa, Sonsoles Ónega, insistía queriendo conocer si habría acudido al concierto si las cosas estuvieran de otra manera. Aunque empezó contando que "es por el día de la mujer, por la igualdad, contra la violencia de género, es una causa bonita", acabó dando respuesta a Ónega: "Sí, hubiese ido en otras circunstancias, pero son las que son y no puedo cambiarlas".