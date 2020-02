Gloria Camila narra por primera vez cómo se enteró de la muerte de su madre

Gloria Camila escogió el programa de 'Volverte a ver' para expresarse como nunca delante de los espectadores y contar sus secretos más íntimos. El viernes 28 de febrero la hija de Rocío Jurado respondió a todas las preguntas que le hizo el presentador del programa, Carlos Sobera, y mostró su lado más personal y profundo donde trató temas como la muerte de su madre, la relación con sus padres e incluso explicó abiertamente lo que opinaba sobre Rocío Carrasco.

El espacio ha recopilado varías imágenes de la vida que llevaba la familia de Rocío Jurado y Ortega Cano . La pareja adoptó a Gloria Camila y a José Fernando en 1999, de hecho, la expareja de Kiko Jiménez llegó a España con tan sólo 3 años. Admite no tener muchos recuerdos de esa época pero sí que está segura de que

Gloria Camila en 'Volverte a ver'

La exconcursante de 'Supervivientes' no tuvo repartos en explicar cómo fueron Rocío Jurado y Ortega Cano como padres en su casa de La Moraleja: "Mi madre era muy estricta, mi padre era más suave". La cantante era la encargada de estar detrás de sus hijos para que hicieran sus tareas y sacasen buenas notas pero a la vez les recompensaba con las grandes fiestas de cumpleaños o con souvenirs de sus giras y conciertos: "Lo que más admiraba de mi madre era su humildad", confesó la invitada de la noche que siempre se sentirá muy agradecida por haber sido adoptada.

La muerte de su madre y su relación con Rocío Carrasco

Durante la entrevista a Gloria Camila, su madre, Rocío Jurado estuvo presente todo el rato. La hija de Ortega Cano narró por primera vez en televisión cómo vivió y conoció la noticia de que su madre había fallecido, en ese momento ella tenía 10 años. Tanto Camila como su hermano se fueron a casa de su tía Carmen y desconocían lo que estaba ocurriendo hasta que, el 1 de junio de 2006, la voz de "la más grande" se apagó para siempre: "Cuando me desperté, mi tía y mi prima me dijeron que había una nueva estrella en el cielo y que mi madre se había ido. Fue muy duro", confesó entre lágrimas la superviviente.

Carlos Sobera quiso aprovechar la entrevista para conocer la relación que mantiene Gloria Camila con su hermana Rocío Carrasco y porque se separaron tras la muerte de su madre. La hija de la cantante explicó que tiene una relación "inexistente" con su hermana mayor y aunque no cierra las puertas a una posible reconciliación en el futuro, ahora mismo la exconcursante de 'Supervivientes' está feliz con "los que han estado siempre a su lado". Recuerda que se llevaban bien y no comprende qué es lo que ha podido pasar para que desapareciese ese "buen rollo": "No busco una conversación y no espero nada de Rocío Carrasco".

Ortega Cano sorprendió a su hija en 'Volverte a ver'

El programa es conocido por emocionar a sus invitados y Gloría Camila no podía recibir mayor sorpresa que la visita de su familia. Ortega Cano, su hermana Carmen y su sobrino Chema se presentaron en el plató de 'Volverte a ver' para demostrar a Gloria Camila el apoyo que tiene de ellos: "Es una niña muy buena que ha pasado en los últimos meses momentos muy complicados".

Momentos antes de la visita, la hija del torero confesó que tras la muerte su madre, ella se convirtió en la más fuerte de la familia y explicó que "veía llorando a mi padre todos los días. Dormía con él acompañado todas las noches, ocupando el lado de mi madre en su cama. Intentaba darle el cariño necesario para que se sintiera querido". Este terrible suceso hizo que la relación con su padre se fortaleciese: "Mi padre y yo hicimos una unión a partir del fallecimiento de mi madre. Éramos cómplices, uña y carne", reconocía la joven.