Gonzalo Hermida por fin ha dado negativo en Covid y ya ha salido de su confinamiento domiciliario. El domingo 23 de enero de 2022, el artista gaditano se desplazó hasta Benidorm para darlo todo en su actuación del Benidorm Fest pero, finalmente, el intérprete de "Quién lo diría" tuvo que pasar toda la semana en el hotel tras dar positivo en un test de antígenos poco tiempo después de aterrizar en la ciudad alicantina.

Rigoberta Bandini, Xeinn y Rayden posan junto a Gonzalo Hermida en el Benidorm Fest

Con todo el pesar de su corazón, el cantante ni siquiera pudo participar en la final del certamen, ya que en esa fecha, él seguía estando contagiado. Sin embargo, ha sido dos días después de que terminara el concurso cuando el artista ha celebrado con sus seguidores que ya puede salir a la calle. "Hoy sí. ¡Por fin!", exclamaba el gaditano en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram mostrando un test de antígenos negativo.

Hermida ha decidido tomarse las cosas con humor e incluso ha grabado un vídeo para su cuenta de TikTok en el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm bromeando sobre que iba a actuar en el Benidorm Fest. "Yo creo que el festival es aquí, a mí es lo que me han dicho. Habrá que esperar, seguro. Yo no creo que yo ahora por coger el Covid... Venga, que me voy a cantar", comentaba el cantante con humor.

Rayden, positivo en coronavirus

Después de Hermida, al que ahora le toca cuidarse es a Rayden. El artista ha dado positivo en Covid nada más abandonar Benidorm. Al parecer, fue en el viaje de regreso cuando él mismo comenzó a notar que se encontraba mal. "La providencia me dejó disfrutar del Benidorm Fest dando negativo hasta en la final. Ayer, en el tren de vuelta me empecé a encontrar regular...", escribía en su cuenta de Twitter el intérprete de "Calle de la llorería", donde mostraba el resultado de un test de antígenos positivo.