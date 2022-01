Tan solo un día antes de la primera semifinal del Benidorm Fest, Gonzalo Hermida daba positivo en coronavirus. El gaditano no podrá estar presente en la segunda de las galas, pero RTVE decidió no dejarlo fuera de la competición. Hermida no pudo llegar a ensayar, por lo que la posibilidad de emitir su prueba, en el caso de resultar contagiado, se descartó. Finalmente, se proyectará el videoclip del tema con el que se presenta al certamen.

Gonzalo Hermida en el Benidorm Fest

Sus compañeros han mostrado su apoyo al gaditano desde el primer momento, al igual que este mostró su preocupación porque el resto estuviera bien y no se hubiese contagiado. La directora de Comunicación de TVE, María Eizaguirre, ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter el día de la segunda semifinal, en la que debía actuar Hermida, en el que se veía a los candidatos ovacionando a su compañero desde la piscina del hotel.

El cantante, desde el balcón de su habitación, escuchaba los aplausos de los participantes. "¡Guapo!", "¡Te queremos!", son algunas de las proclamas que le dedicaron. Además, alguien le gritaba: "¡Quién lo diría!", en honor al título de su canción, y haciendo referencia a la surrealista situación que estaban viviendo.

27 de enero de 2022 ????: un día como hoy se llevó a cabo la segunda semifinal del #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres

Un día como hoy todos los candidatos a representar ???????? llamaron a @hermidagonzalo desde el borde una piscina #LosCandidatosQueQuieres ?????????????? @eurovision_tve pic.twitter.com/LTMKdXl5Eh — María Eizaguirre Comendador (@MariaEizaguirre) January 27, 2022

Las palabras de Gonzalo Hermida

Gonzalo Hermida comunicaba a los eurofans su positivo en coronavirus a través de un vídeo. "Está siendo un momento bastante duro y difícil, porque ya te ves aquí, con todas las ganas", pronunciaba. "Lo siento por todo mi equipo y por el de Televisión Española", decía antes de asegurar que estaba "roto". El gaditano sacó fuerzas para agradecer todo el apoyo que le mostraron sus seguidores por redes sociales.