'Gran Hermano 19' vivió la marcha de Maite Benítez en su quinta gala, al ser la menos votada de los dieciocho concursantes que quedaban tras la expulsión de Elsa Mateos. Con dos concursantes menos, el resto de habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra se enfrentó a unas nominaciones imprevisibles que pusieron en manos de la audiencia a Jorge Pérez, Javier Mouzo, Laura Vieguez Galera y Vanessa Bouza, antes de que la sevillana utilizara el poder de la salvación para bajarse de la palestra, lo que puso en peligro a Juan Luis Quintana.

Tras días maquinando estrategias e intentando llegar a acuerdos para repartir sus puntos, la organización del reality lo desmontó todo al darles, advirtió Jorge Javier Vázquez . Aunque en un principio eran Javier y Vanessa quienes quedaron descolgados,, dada su mayor afinidad con ella y el hecho de que su marido no iba a dejar que lo salvaran antes que a Vanessa.

Dicho cambio, además, se producía después de que Jorge hubiera buscado el apoyo de Violeta Crespo, en vano, puesto que la manchega se unió a Nerea Minguela y Luis. "Esperaba el apoyo de una persona que he tenido desde el primer día y me ha faltado", confesó el militar quien, a pesar de sus palabras, declinó el ofrecimiento de Violeta de ocupar su lugar en la palestra. "Si te decepciono por un juego, es que no eres tan amigo mío", le reprochó la manchega, dolida porque "me estás haciendo sentir mal y no me lo merezco".

Juan, en peligro sin saberlo

Los dos gallegos, además, no pudieron participar en el primer juego de la inmunidad de la edición, en el que los cinco tríos de concursantes debían repartirse en cinco cajas, cada una con un número, entre las cuales una les otorgaría el preciado privilegio. Laura, Ruvens Pérez y Manu Vulcán resultaron ser los afortunados y acordaron que el último sería el inmune, dado que la sevillana tenía otro poder, el de la salvación, supuestamente desconocido para sus compañeros.

Violeta: "Me estoy sintiendo fatal"

Con el gaditano salvado, el trío inauguró las nominaciones, lanzadas por trío o en solitario en el caso de Javier y Jorge, cuyos puntos sumaron a Laura y Vanessa a la lista de nominados con los dos gallegos. Después de dar a conocer dicha lista, Vázquez tuvo ocasión de charlar a solas con Laura para que utilizara el poder de la salvación que ganó al coronarse como la "Big Bro" de la prueba semanal. Una ocasión que la sevillana no desperdició para bajarse de la palestra, por lo que Juan pasó a ocupar su lugar, al ser el siguiente concursante más votado en las nominaciones, sin que lo supiera ningún habitante de la casa.