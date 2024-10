Por Beatriz Prieto |

La cuarta gala de 'Gran Hermano: Límite 48 horas', emitida la noche del martes 1 de octubre, se centró especialmente en el anuncio de los primeros concursantes que compondrán el casting final, del que Elsa Mateos fue la primera expulsada. Antes de conocer la identidad del compañero que se sumará a la vasca, Ruvens Pérez y Óscar Landa fueron los primeros en ver asegurado su continuación en el reality, momento en el que se evidenció la tensión en torno al segundo, dado que no fue felicitado por todos los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra, un detalle que Jorge Javier Vázquez no dudó en abordar.

Tensión entre Maite y Óscar durante la cuarta gala de 'Gran hermano: Límite 48 horas'

Mientras que concursantes como Maica Benedicto Daniela Cano celebraron con entusiasmo que Óscar formara parte del casting final, la mala relación entre el vasco y Maite se hizo más que evidente cuando esta,, después de que ella hubiera sido descartada, por ahora, para estar en el casting final. De hecho, la cántabra se mostró de lo más seria mientras cuchicheaba con Edi y Ruvens, antes de que

"Sí, señor, todo el mundo. Ha sido bonito", respondió el aludido, a quien el presentador repitió la cuestión, mientras las cámaras enfocaban a Edi, Maite y Ruvens. De hecho, ante la insistencia de Vázquez, era la cántabra quien tomaba la palabra: "Sí, Jorge Javier, sí. La educación, que queda siempre por delante, es muy importante para tener personalidad". "Ha venido él a felicitarte, no has ido tú", replicó entonces Javier Mouzo, en un susurro que apenas se captó y que Óscar tuvo que desvelar al presentador después de asegurar al gallego que "da igual". "Es lo mismo, el resultado es el mismo", insistió el vasco, despertando un aplauso entre el público del plató.

"¿Por qué te tendría que felicitar?"

La reacción de la audiencia enseguida hizo saltar a Maite para defenderse: "He de decir que, cuando yo he entrado por esa puerta, tampoco me ha felicitado. Pero tampoco es que me importe mucho. Mi educación y mi respeto están ahí y ya estaría". "Pero perdón que pregunte: ¿a ti por qué te tendría que felicitar?", soltaba entonces Vázquez, despertando un nuevo aplauso en plató. "A mí porque sí, es como todo. Le das la enhorabuena a todos y ya estaría, sin más. Aunque todavía quede mucho juego", se apresuró a responder la aludida, ignorando la reacción del público, que también se reflejó en redes.

El presentador indicó entonces que, "desde fuera, únicamente ahora, para felicitar, felicitar, tenemos a Ruvens y a Óscar", dado que habían sido los únicos concursantes confirmados hasta entonces para el casting final. "Es que Ruvens se lo merece todo", aseguró Maite. "Y Óscar también", saltó Maica, a quien se sumó Javier para defender que "son personas iguales", sin hacer cambiar de postura a su compañera. "Yo hablo por mí siempre", defendió la cántabra, en medio de la tensión. "Nada nuevo en el frente", se limitó a soltar Óscar, cuando Vázquez preguntó si tenía "algo que decir".