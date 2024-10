Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 3 de octubre, 'Gran Hermano 19' sumó su quinta gala con Jorge Javier Vázquez al frente y el futuro de doce de los 18 habitantes de la casa en manos de la audiencia, tras la primera expulsión de Elsa Mateos el pasado domingo. Finalmente, tras cerrar la votación, el presentador pasó a anunciar qué concursante se sumaba a la vasca, al ser la menos votada entre el resto de concursantes: Maite Benítez.

Los concursantes de 'Gran hermano 19' antes de conocerse al segundo expulsado

durante la gala de ' Gran Hermano: Límite 48 horas ' del martes 1 de octubre. En el arranque de la cita del jueves, Daniela Cano Nerea Minguela fueron los siguientes en seguir completando, como anunció Vázquez.

"Quiero dar las gracias a todos los que confían en mí, aunque yo a veces no confíe en mí", declaró la colombiana, entre lágrimas, antes de que sus dos compañeros se mostraran muy agradecidos. "Esto ha sido un impulso increíble, muchas gracias a todos por confiar en mí", declaró por su parte Luis, al ser el siguiente salvada. Maica Benedicto siguió sus pasos, al igual que Edi Insua: "Tengo muchas ganas de seguir viviendo esta aventura, no me quiero ir y estoy muy agradecido de que la gente me haya votado".

"Por una simple cagada"

Juan Luis Quintana y Laura Vieguez fueron los últimos afortunados en poder reunirse a sus compañeros y dejar la sala de expulsión, donde quedaron Manu Vulcán, Vanessa Bouza y Maite, quien se convirtió finalmente en la segunda expulsada definitiva de la edición. La noticia dejó incrédula a la gallega y desató las lágrimas del gaditano, mientras la afectada se mostraba tranquila, dado que confesó que "me lo esperaba" al ver su expulsión solo "por una simple cagada que hice el otro día".

"Pero como rectificar es de sabios, me quedo con eso, con los valores que tengo, con la mujer empoderada que soy. Soy una gran concursante, sin pelos en la lengua, sin ninguna máscara, sin victimismos, y con un gran corazón. Me llevo grandes amigos", declaró la cántabra, ignorante de los muchos malos comportamientos que han condenado su concurso, al igual que sus compañeros más cercanos. "Maite ha sido un pilar fundamental, me ha apoyado en todo momento, es una mujer con un corazón enorme y para mí significa mucho", confesaba una afectada Laura, al contrario que un tranquilo Óscar, quien reconoció que "para mí no ha sido una novedad, era algo esperada".