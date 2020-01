Christofer, indiferente ante más imágenes de Fani y Rubén en 'La isla de las tentaciones': "Es una hostia"

La noche del martes 28 de enero, Cuatro emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los chicos enfrentaron una nueva hoguera. Una ceremonia que tuvo lugar después de un reencuentro entre Álex Bueno y Fiama Rodríguez, y tras la ardiente noche que pasaron juntos Andrea y Óscar. Además, Christofer Guzmán fue testigo de un momento más que caliente entre Fani Carbajo y Rubén, que acabaron besándose y "rozándose" sobre la cama, ante su expresión indiferente mientras recibía el apoyo de sus compañeros.

Christofer ve las imágenes de Fani junto a Rubén en 'La isla de las tentaciones'

A pesar de su reacción en la anterior ceremonia, cuando Christofer salió corriendo por la playa gritando el nombre de su pareja, el participante manifestó su esperanza ante el hecho de que Fani pudiera haberse arrepentido por lo que había hecho con Rubén. Una idea que se hizo añicos en la nueva hoguera, donde Guzmán permaneció inmóvil, casi inexpresivo, mientras veía nuevas imágenes de su pareja con Rubén. "Por mucho que duela, el golpe lo acabas encajando", reconoció el participante, quien incluso confesó que "la sigo queriendo". "Es el amor de mi vida y, de la noche a la mañana, se me ha caído", añadió Christofer, antes de ver las imágenes.

"A lo mejor puedo perdonarla, porque lo he llegado a pensar", reconoció Guzmán, quien se mantuvo inexpresivo ante el lamento de Fani, donde ella reconocía que lo seguía queriendo pero "me gusta otra persona". "No puedo hacer nada", declaró Christofer, a quien el dolor de su pareja no parecía afectarle, especialmente porque no lo veía sincero. "Realmente no estaba tan enamorada como se pensaba. Se va a dar un golpe muy duro", vaticinó Christofer, algo con lo que algunos de sus compañeros se mostraron de acuerdo. "Eso no es amor", señaló Gonzalo Montoya, opinión que compartía Christofer, quien pudo ver una cita entre Fani y Rubén en la que ambos se besaban en la playa y bromeaban con la posibilidad de llegar más lejos en la habitación.

"Ha sido una hostia en la cara"

De hecho, el programa emitió unas imágenes en las que ambos se acostaban en la cama, manteniendo un contacto más que estrecho, con la ropa puesta, momento en el que Christofer apartó la mirada. "Me da lástima", manifestó el participante, cuando Mónica Naranjo le pidió su opinión sobre lo que acababa de ver. "Estoy tan decepcionado que al final uno ya deja de llorar", declaró Christofer, ante las cámaras del programa. "Ese chico no la va a querer como la quiero yo, no la va a cuidar como la cuido yo, no va a trabajar pico y pala, para el carácter que tiene ella. Sé que se dará cuenta, pero ya no estaré", prometió Guzmán, convencido, antes de asegurar que "no la querría ni mirar a la cara", de tener a Fani delante. "Es una persona que ya ha acabado en mi vida", zanjó Christofer, quien recibió el afecto de sus compañeros. "Para mí 'La isla de las tentaciones' ha sido una hostia en la cara, porque me he dado cuenta de la clase de persona con la que he estado durante siete años", admitió Guzmán, a solas, ante las cámaras.