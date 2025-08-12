Por Fernando S. Palenzuela |

El ' Grand Prix ' se acerca al final de su edición de 2025, y es que después de los cinco programas clasificatorios ya ha pasado a sus semifinales. En la noche del 11 de agosto celebró la primera, en donde competían por un puesto en la final

Durante todo el programa, los madrileños, ataviados con el uniforme amarillo, fueron superiores a sus competidores. Los marcadores siempre dejaban un gran margen a favor de estos, con una de las distancias más sonadas en lo que hemos visto de edición. Antes de llegar a 'Los superbolos', Cubas de la Sagra atesoraba 26 puntos, mientras que Urduliz perdía con 15.

Las tenientes de alcalde y los padrinos en 'La patata caliente' del 'Grand Prix'

No obstante, la icónica prueba de los bolos dio como ganadores a los vizcaínos, de modo que estos ascendían 2 puntos en su marcador hasta los 17, lo que les dejaba una ligera mejoría en la competición final. Ramón García ya lo avisó: "Parece que hay mucha diferencia, eso pensarán los de Urduliz, pero es que 'El diccionario' puede cambiar absolutamente todo. Sabemos por experiencia que en este programa, hasta el final, nadie sabe quién gana".

Al tratarse de una semifinal, no hacía falta que García formulara todas las preguntas, sino que en cuanto un pueblo tuviera una victoria matemática se paraba el juego. En primer lugar le tocó responder a los de Urduliz, quienes fallaban en su respuesta, por lo que su marcador descendía a 14 puntos. El presentador anunció que si Cubas de la Sagra acertaba su primera definición, ya serían ganadores. Y así ocurrió, dado que su "sí" fue correcto y crecieron a los 29 puntos, por lo que ya no había opción de perder.

La teniente de alcalde y la asesora cultural de Cubas de la Sagra celebran su victoria en el 'Grand Prix' junto a Carolina Marín

La segunda semifinal

Con la primera semifinal ya celebrada, toca esperar a la segunda para conocer qué pueblo será el que se enfrente a Cubas de la Sagra para hacerse con el preciado trofeo que los condecora como ganadores del 'Grand Prix'. Los dos contrincantes que lucharán por este puesto son San Sebastián de la Gomera, de Santa Cruz de Tenerife, y Herencia, de Ciudad Real. Si no hay cambios en la programación, se espera que la gran final sea el lunes 25 de agosto.