Aimar Bretos dirigirá 'Hoy por hoy' en la Cadena SER tras la salida de Àngels Barceló

Por Fidel Conejero |

La Cadena SER ya ha anunciado quién sustituirá a Àngels Barceló tras su salida de la emisora. El elegido será Aimar Bretos, que durante los últimos cinco años ha estado al frente del espacio informativo 'Hora 25' y que actualmente también presenta en televisión 'La noche de Aimar' en laSexta, donde entrevista a diferentes personalidades de la actualidad política, social y cultural.

El propio periodista ha sido el encargado de anunciar la noticia este jueves a través de un vídeo publicado por la emisora. "Hace 40 años nació 'Hoy por hoy' de la mano de un periodista donostiarra que nos ha hecho amar la radio a todos, Iñaki Gabilondo. Cuarenta años después, es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que ha pasado por las manos y se ha hecho más grande y más bonito aún en las manos de Carles, de Pepa y de Àngels", afirma Bretos.

El comunicador también ha querido dejar claro cuál será su objetivo en esta nueva etapa al frente del principal programa matinal de la radio española: "Les podemos contar ya que a partir de septiembre voy a dirigir 'Hoy por hoy', con un compromiso con el mejor periodismo, con la mayor independencia, con ese periodismo que tan bien saben hacer los enormes periodistas de esta redacción y de la Cadena SER".

Además, Bretos ha apelado directamente a los oyentes en el tramo final de su mensaje: "Va a ser una gozada desayunar todos los días con ustedes aquí en, en la Cadena SER", ha concluido el periodista, que se pondrá al frente del programa a partir del próximo 31 de agosto.

Àngels Barceló se despide de la SER tras más de dos décadas

El nombramiento de Aimar Bretos llega después de la salida de Àngels Barceló, que no continuará la próxima temporada en la Cadena SER tras 21 años vinculada a la emisora y desde 2019 al frente de 'Hoy por Hoy'. La periodista aprovechó su programa para agradecer las muestras de cariño recibidas y reconocer que los mensajes de los oyentes y compañeros la habían "abrumado".

Su despedida también dejó momentos especialmente emotivos dentro del propio matinal. José Luis Sastre tomó la palabra para reconocer la tristeza del equipo y agradecer el trabajo realizado junto a Barceló, mientras que Bob Pop le preguntó directamente si era la decisión que quería tomar. "A lo mejor no, pero una vez está tomada... p'alante", respondió ella.

La marcha de Barceló se produce después de meses de tensiones internas en PRISA y la SER, con distintas informaciones apuntando a diferencias sobre el rumbo editorial de la emisora. Tras su salida, la cadena abre ahora una nueva etapa en sus mañanas con Aimar Bretos al frente de su principal programa.