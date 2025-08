Ramón García y Carlo Boserman: "Somos dos locos a quienes decían que el 'Grand Prix' no se podía recuperar"

Por Fernando S. Palenzuela |

Los orígenes del ' Grand Prix ' se remontan a 1995,. Fue solo cuestión de un año que cambiara de título y acabara asentando la mecánica actual., que ha perdurado por años en el imaginario colectivo incluso cuando no estaba en emisión.

Si hay dos rostros que han luchado por el 'Grand Prix' en estos 30 años, esos son Ramón García, su presentador, y Carlo Boserman, su productor. Ambos han creado un tándem que solo se rompió durante la etapa del concurso en la FORTA. Con su vuelta a Televisión Española en 2023, cumplieron su sueño y el de muchos españoles que pedían a gritos que regresara "el programa del abuelo y el niño".

Lala Chus, Ramón García y Ángela Fernández, presentadores de 'Grand Prix 2025'

El germen del 'Grand Prix' fue 'Cuando calienta el sol'. ¿Cómo surgió este primer programa?

Carlo Boserman: Realmente se compró otro formato, 'Los Cerebritos o algo parecido'. Al final se dijo que querían algo para el verano y de ahí nació el 'Grand Prix'. Eran cuatro pueblos y se grabó en el aparcamiento de Prado del Rey. Hubo una tormenta que te pasas. Se basó sobre todo en un programa de competición de pueblos que se hacía en Italia, que era 'Campanile sera'.

Ramón García: Recuerdo que cuando llegué al formato íbamos a irnos a la costa española, podría haberse hecho en Marbella, en Benidorm, en exteriores... Pero al final acabamos en ese parking de Prado del Rey. La tormenta arrasó todo: las cámaras, el decorado... Hubo que retrasar las grabaciones, que se hacían de noche, porque claro empezábamos a grabar en verano y tenía que caer el sol.

Al año siguiente se cambió el nombre a 'Grand Prix' y pasó a ser un formato de dos equipos. ¿A qué se debieron estos cambios?

Boserman: Cuando pusimos 'Cuando calienta el sol' nos llegó una carta diciendo que no nos dejaban por la canción. Nosotros nos opusimos a la reclamación porque una cosa es que tengas una canción y otra es que el nombre esté registrado en la propiedad intelectual. Al siguiente año, ahora no recuerdo por qué, se llamó 'Grand Prix'. Nos llegó una carta diciendo que podíamos llamarlo 'Cuando calienta el sol' porque ganamos la oposición, pero ya lo habíamos cambiado. El tema de por qué cuatro pueblos o dos fue por un asunto de realización.

García: Lo hicimos más español también porque era un poco la competición que siempre ha existido y sigue existiendo en España entre los pueblos pequeños. De hecho, el decorado era un pueblo y con la vaquilla le dimos una vuelta. Francesco Boserman, que al hacer un viaje por toda España con su mujer se dio cuenta de que en todos los pueblos había fiestas con vaquillas, dijo: "¿Por qué no trasladamos esto a la tele?". Entonces españolizamos el programa curiosamente con un nombre que no era en español, pero fue un bombazo, porque la gente de España, que mayoritariamente sigue viviendo en los pueblos, se identificó inmediatamente con el formato.

Nos pasa factura si no estamos en fecha, 'El Grand Prix del verano' es 'El Grand Prix del verano'

La vaquilla se ha convertido en el símbolo del 'Grand Prix'. ¿Lo pensasteis como un icono del programa desde el principio?

García: Sí, de hecho, el logotipo de esa época se cambió por la vaquilla y sigue siendo ese todavía. Muchos de los juegos que íbamos creando nosotros los introducíamos en la plaza para que la vaquilla fuese protagonista. El éxito y la memoria histórica televisiva allí está.

En el inicio de los 2000 hubo un cambio en la televisión. ¿Cómo vivisteis ese cambio y cómo afectó al 'Grand Prix'?

García: La tele no cambió tanto como la gente cree.

Boserman: La tele seguía siendo la misma tele de hace mil años, lo único que cambia es la forma en la que yo la cuento. 'Pasapalabra' o 'La ruleta de la suerte' son programas que tienen más de 50 años, ¿y qué? ¿Han cambiado algo?

García: Hay más contenidos, hay otras cosas, pero nada más.

Boserman: Lo cuentas de otra forma, pero al final los géneros son siempre los mismos.

García: El entretenimiento, que es lo que hacemos nosotros, y sobre todo los grandes formatos de concurso siempre han existido y existirán. Dependerán de la economía de cada uno para poder pagarlos y llevarlos a antena. Eso siempre ha funcionado. Lo que sí nos afectó, y también nos pasó en el 'Grand Prix' de 2023, es no estar en fecha. El 'Grand Prix del verano' es 'El Grand Prix del verano', pero los veranos se han ido reduciendo. Yo recuerdo cuando las parrillas de televisión empezaban a mitad de septiembre y a veces a finales. Eso fue cambiando y cada vez se estrenaba antes y se cambiaba antes la parrilla. Todo lo que vaya alejado de lo que es el puro verano al 'Grand Prix' le afecta, porque en la mentalidad del espectador ya no es verano y ya no es 'Grand Prix'. Por eso el 'Grand Prix' tiene unas fechas muy concretas, un horario muy concreto y eso, si no se respeta, lo sufre.

Una de las pruebas del 'Grand Prix'

¿Cómo fuisteis testando las pruebas para descubrir cuáles gustaban más a la audiencia?

Boserman: Las pruebas se piensan, se dibujan, se construyen y se ensayan. Algunas funcionan y otras no, después la audiencia es la que elige y es soberana. A la gran audiencia le gusta 'La patata caliente', 'Los troncos locos'... Están ya en el imaginario de la gente.

García: Son los años. 2024 fue el que más juegos se ha estrenado históricamente. No sabes el curro que es preproducir todo esto, hacer los decorados, hacer el vestuario, probarlo... Pues resulta que muchos juegos nos han funcionado muy bien con nuestro equipo mientras los probábamos y luego curiosamente no han funcionado tan bien con los pueblos. Eso no se sabe hasta que no abres el melón. Hay pruebas que se han ido quedando, otras que han ido cambiando y otras que, a pesar de que sobre el papel y los ensayos estaban magníficamente bien planteadas y testadas, luego no funcionan. ¿Por qué? Pues si lo supiese seríamos la hostia.

Boserman: Yo como productor te diría que si lo supiese no habría gastado tanta pasta. Tu pregunta es importante porque desde fuera ves solo una prueba, pero detrás hay una cantidad de gente y horas impresionante.

García: Luego la seguridad, que en los últimos años, lógicamente, se ha acrecentado. Carlo y yo un día nos reíamos porque en el primer 'Grand Prix' la gente ni llevaba casco ni llevaba nada. Entonces no nos dábamos cuenta de aquello y tampoco se pedía. Era otro tipo de sociedad y ahora van todos superprotegidos, no hay vaquilla... El 'Grand Prix' ha ido evolucionando con los años y con la sociedad y sigue siendo atractivo y divertido, que era nuestro handicap, porque si no se hubiese quedado viejuno. Se ha modernizado, ha mantenido la idea de la competición, pero cuidando los cánones y marcas que ahora la sociedad te obliga a llevar, y más en una televisión pública.

En 2006 se dijo que TVE no llegó a un acuerdo con Europroducciones porque la cadena quería cambiar de presentador.

García: Eso no fue así.

Boserman: De 'Grand Prix' en esos años, que ahora ya no recuerdo quién estaba, se dijo que ya había acabado su época.

García: Nunca jamás fue un problema mío. Como muchos programas, un día te dicen hasta aquí hemos llegado y no te queda más remedio. La tele es así. Luego lo que pasa es que Carlo, que sigue siendo productor, vende el formato a las autonómicas y yo no podía porque estaba haciendo radio. De hecho, Carlo me dijo que si lo quería hacer en las autonómicas.

Boserman: Me acuerdo perfectamente, la primera llamada fue a mi querido hermano Ramontxu.

García: Ten en cuenta que Carlo y yo hemos ido de la mano en muchísimos formatos importantes para él y para mí profesionalmente y para la empresa que siempre hemos representado. En ese aspecto, igual que yo cuento con mi productor, Carlo cuenta con su presentador. El '¿Qué apostamos?' y el 'Grand Prix' son hijos míos, así que lógicamente siempre que se han podido llevar adelante yo he estado.

Todos los años le presentaba a varios canales el 'Grand Prix' y alguna vez se rieron en mi cara

En 2007 conseguís recuperar el 'Grand Prix' en la FORTA. ¿Cómo fueron las negociaciones?

Boserman: No te creas que fue fácil porque nosotros al principio de la negociación fuimos a riesgo. Hubo dos canales que dijeron que entraban, después yo conseguí a los otros canales. Tenía el dinero para producir, pero si no hubiese conseguido los otros canales, lo hubiera tenido que poner yo. Después de trabajo y esfuerzo, al final entraron Canal Nou, Telemadrid, 7 Región de Murcia, Aragón TV, Canal Sur... Cinco o seis entraron en el paquete, pero la primera negociación era que entraban solo dos y dije que estaba dispuesto a arriesgar. En aquel entonces fue algo más sencillo porque teníamos los juegos y se pudo hacer. Después hubo un momento que no podíamos aguantarlos más en un almacén y tuvimos que tirarlos. Fue cuando después nos compró TVE, que fue lo más fantástico del mundo.

¿Cuáles fueron los principales retos de la emisión en FORTA?

Boserman: El primero era que entraran más de dos canales porque estábamos hablando de mucho dinero que faltaba para poder producirlo. Después fue la producción, que la tuvimos que encajar porque teníamos que hacer otra producción de otro programa y en el mismo plató hicimos 'Grand Prix' y anteriormente hicimos otro para ajustar los costes porque no teníamos mucho dinero. Eran cinco o seis canales, así que el tema económico fue importante. Por lo demás, en aquel momento seguíamos teniendo los juegos e hicimos también la vaquilla. Era más sencillo, porque veníamos de hacer el programa un año o dos antes. Los profesionales seguían estando en activo. Uno de los grandes temas del 'Grand Prix' es que tienes que tener profesionales que sepan hacer lo que tienen que hacer. Si no los tienes, tienes un problema.

Bertín Osborne fue el presentador en esta etapa. ¿Fue difícil desligarse de la figura de Ramón García y que no hubiese comparaciones?

Boserman: No sé si tuvo que lidiar con las comparaciones, eso te lo tendría que contestar él. Lo que sí te puedo decir es que Ramón era una pieza clave y por cuestiones profesionales era incompatible. Teníamos un plan de producción que era matador. Llegamos a grabar tres programas en una semana porque ellos eran los que eran y teníamos que hacerlo. Cuando se tomó la decisión de Bertín fue porque vimos que era una persona que podía funcionar y porque es una persona muy cercana, empática y un perfil distinto a Ramón. Ramón es el 'Grand Prix', pero cuando no está hay que buscar una alternativa.

Ramón García en el 'Grand Prix' de 1997

Siempre ha habido una petición popular de que volviese el 'Grand Prix' durante su ausencia. ¿Qué lo impedía?

García: Gracias a niños como tú el 'Grand Prix' ha vuelto. En esos 16 años ha habido dos locos que siempre han querido que vuelva y estás hablando con ellos ahora. Dos locos digo porque todo el mundo nos decía que no, que estaba acabado, era viejo y era ya historia de la tele, que no se podía recuperar. Esos dos locos estuvieron sin parar durante 16 años hablándolo y moviéndolo, sobre todo Carlo, que es su trabajo. Carlo como productor llamó a puertas, lo intentó y no había manera de desbloquear aquello. De repente, vuelve en la casa que lo vio nacer y fue increíble. De mi larga vida profesional, posiblemente de las alegrías más grandes que he tenido haya sido recuperar 'Grand Prix' y que volviese con el respaldo del público, además de la audiencia que fue espectacular. No ha habido ningún programa de la historia de la televisión que haya vuelto con esos datos. La sensación de que teníamos razón a mí no me lo ha dado ninguna otra cosa. Sobre todo, hemos hecho caso al gran clamor de miles y miles de chicos y chicas que ya no eran niños y estaban creciendo, y ahora con el apoyo de los nuevos. Ese ha sido el gran éxito personal y profesional.

Boserman: Mira, yo voy a añadir a lo que dice Ramón que en esos años, todos los años, y Ramón lo sabe, a varios canales, no a uno, les presentaba el 'Grand Prix'.

García: Con variaciones. Carlo se molestaba en modernizarlo y adecuarlo, pero nadie lo quería.

Boserman: Nadie. Hemos hecho no sé cuántas adaptaciones, porque una de las cosas que siempre contestaban era que el 'Grand Prix' sin vaquilla no funciona, está viejo, o "¿dónde vais vosotros con Ramón y el 'Grand Prix?'". Hasta en algún momento se me han reído en la cara. Por otro lado, todos los años he recibido de un club de fans preguntas de por qué no volvía el 'Grand Prix'.

García: Mantenían encendida la llama.

Boserman: Todos los años recibía el mismo email diciendo: "Por favor, ¿por qué no convence usted a TVE?". Yo decía que yo no era TVE y no podía comprarlo yo mismo. Lo que sí debo decir es que la constancia en este camino ha sido muy importante. Por último, cuando estrenamos el primer programa, que fue muy duro de producir, porque muchas cosas ya no eran iguales, Ramón y yo nos vimos en el plató y, ¿qué pasó?

García: Pues que se nos caían las lágrimas y ya tenemos una edad, pero bueno, fue muy bonito y lo recuerdo con mucha emoción.

Boserman: Pensamos que tan tontos no teníamos que ser.

García: Subrayo lo que ha dicho Carlo: no fue fácil volver en el poco tiempo que nos dieron. Fue durísimo para cada uno en su puesto y por eso el orgullo de que luego saliese bien fue más grande todavía.

No había nadie en España que hiciese a ningún precio el decorado, así que hubo que traer gente de Italia para hacerlo

¿Qué fue lo que convenció a TVE para que decidiese recuperar el 'Grand Prix'?

García: Eso al final es que igual que te lo quitan te lo dan. A mí me invitó Julia Otero a 'Días de tele' y todo lo basaron en el 'Grand Prix'. ¿Por qué? Porque esa petición iba in crescendo. A mí me invitan como algo curioso a un programa de la casa y aquello de repente fue algo automático, porque creo que a la semana siguiente Carlo recibió una llamada diciendo "oye, ¿por qué no hablamos otra vez del 'Grand Prix'? Que el otro día quedó muy bonito lo que hizo Ramón con Julia y hemos tenido a mucha gente llamando". A partir de ahí Carlo se puso las pilas y lo que hicimos fue seguir haciendo nuestro trabajo. La diferencia era que ese año sí lo íbamos a hacer.

Boserman: Voy a añadir algo más que ya ha prescrito. Si no hubiese hecho TVE el 'Grand Prix', había otro cliente, que no voy a decir quién, que lo quería. Estábamos a punto. Cuando pasó lo de Ramón con Julia Otero...

García: Fue el destino. Se alinearon los astros.

Boserman: Podríamos haber estado otros 5 años a lo mejor, pero fue de golpe. Corriendo dijeron: "Queremos el 'Grand Prix'".

García: La tele tiene esto, la tele es así.

Boserman: Sí, es la magia de la tele.

García: Si fuese todo matemático y cuadriculado, Carlo y yo no trabajaríamos en esto porque sería muy aburrido. Es muy entretenido y muy duro, porque cuantos más años llevamos a veces parece que menos sé. Es muy bonito, eso te mantiene vivo, siempre alerta. Y es divertido.

¿Cómo fue el proceso de preproducción del regreso?

García: Los ocho que hicimos en 2023 fueron la de Dios.

Boserman: Durísimo. Primero por el tiempo que nos dieron, porque esto fue corriendo y el tiempo de preproducción fue muy poco.

García: Luego que no había decorado, no teníamos nada.

Boserman: Había que volver a sacar cosas de hace 16 años y construirlas otra vez. Ver dónde estaban los dibujos de 'Los troncos locos' porque tenía una medida exacta cada tronco. Después de tantos años desde la primera construcción vete a buscar tú los dibujos de aquel entonces.

García: Carlo y yo, que éramos los veteranos, nos encontramos con que gran parte de los antiguos equipos estaban todos jubilados.

Boserman: Hicimos una cuenta de los antiguos del 'Grand Prix' y de verdad que éramos tres o cuatro.

García: El resto gente nueva, que recordaban el 'Grand Prix', pero que no lo había hecho. Entonces claro, la dureza de un formato con esas características con tantísimos cambios de decorados y tanta gente en el plató para atrás y para delante es muy duro. Carlo no encontró en España nadie que hiciese a ningún precio el decorado y tuvo que traer gente de Italia para hacerlo.

Boserman: Otra anécdota que pasó en el primer día de 'Grand Prix'. Llego un día a uno de los ensayos y desde lejos veo 'Los troncos' al revés. Pero porque Ramón y yo lo teníamos en la cabeza.

García: También el color del suelo, había cosas que sabíamos que no era así. La gente se sorprendía con que me acordase.

Entre esos retos también estaría el de adaptar la vaquilla a un personaje para mantenerla como icono.

García: Sí, esa fue la historia.

Boserman: Claro, no teníamos vaquilla, pero tenemos los juegos clásicos y vamos a ponerla porque es un icono del programa. Es algo que siempre ha existido y no vamos a perderla. Así inventamos a la mascota, que es María Fernanda.

García: Tuvimos claro desde el primer momento que la carita de la vaquilla identifica. Yo era un defensor, y lo sigo siendo, de la vaquilla. Yo creo que el programa sería muchísimo mejor con una vaquilla, pero no se puede hacer y como no se puede hacer para qué vamos a seguir dando el coñazo con lo mismo. No se puede hacer por ley, no es un capricho de nadie, por lo tanto iríamos Carlo y yo a la cárcel y no estamos por la labor. Había que adaptarse o no lo hacíamos, entonces lo hicimos. Por lo tanto, ahora tenemos un personaje nuevo, que es la vaquilla, y todas las nuevas generaciones lo han asumido con absoluta normalidad porque tampoco conocieron lo otro. Las otras generaciones, que lógicamente habrán echado de menos la vaquilla, habrán dicho que sigue siendo divertido. No olvidemos que el 'Grand Prix' es un programa de entretenimiento, ni más, ni menos, no hay que buscarle más pies al gato.

Ramón García junto a Wilbur, Cristinini y Michelle Calvó en 'Grand Prix 2023'

Siempre ha sido el programa del abuelo y el niño. ¿Cómo conseguís reunir a la familia ahora que con tantas pantallas se ha vuelto más difícil hacerlo?

Boserman: Porque es un programa transversal que lo había visto el padre de ahora y quiere que sus hijos lo vean. Mi hija tiene 33 años. Desde hace más de 10 años ella no ve la tele ni conmigo ni con mi mujer. Cada vez que hay 'Grand Prix' me coge para verlo.

García: Este es el ejemplo. El otro día un amigo mío me dijo lo mismo: "Cuando yo te conocí no tenía hijos y ahora veo lo que yo hacía desde mi puesto de trabajo contigo. No sabes la ilusión que es verte con mi hijo". Generacionalmente, chicos y chicas que fueron espectadores del 'Grand Prix' ahora lo ven con sus hijos. ¿Qué ha pasado con el 'Grand Prix'? Todo lo contrario, los niños que no habían visto esto en plataformas ni nada, de repente sus padres y sus abuelos les aconsejan que se sienten para ver algo divertido, y lo han flipado. Por eso la familia sigue unida viendo el 'Gran Prix' como un caso único en la televisión.

Boserman: Yo siempre he dicho que cuando hicimos el estreno, el 26% en audiencias, lo más importante no fue el 26%, sino que de 4 a 44 años era casi un 40%.

García: Se habla mucho ahora de que Broncano está llevando gente joven. Nosotros llevamos niños también. Desde los niños a toda la gente joven que antes había sido niño y que ahora con 25, 30, 35 y 40 se apuntaron al 'Grand Prix'. Ese dato era espectacular, esa gente no existía como espectador en TVE y el 'Grand Prix' los puso en órbita otra vez.

Figuras como Wilbur o Cristinini ayudaron a afianzar esa audiencia.

García: Por eso contamos con ellos. Cuando Carlo tuvo que formar un nuevo equipo y una nueva historia, había que adaptarse y modernizarse. Por eso estaba Cristina, que lo hacía fantástico, que le daba ese punto de comunicar diferente. Por eso está un personaje como Wilbur, que los niños están felices con él; por eso metimos un dinosaurio... Había que hacer cosas nuevas, porque el 'Grand Prix' era el 'Grand Prix' y ya estaba el veterano que era Ramón, pero a Ramón hay que arroparlo. Ramón se acuerda perfectamente de todo aquello, lo sabe hacer, pero esa es la memoria histórica. ¿Y los jóvenes? ¿Y los más niños? Hay que darles más cosas. Formamos un equipo y ahí están las pruebas.

Boserman: Al principio preguntabas sobre la televisión y los formatos. Los formatos son lo que son y si consigues adaptarlos al lenguaje actual, ahí es donde puede tener éxito. Eso es lo que hemos hecho, adaptar un formato clásico con Cristinini, Wilbur... No es fácil. Hemos tenido ideas, buen sentido común y algo de suerte.

