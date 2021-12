A pesar de ser muy joven, Rafa Mora ya se sometió a sus primeras operaciones estéticas. El colaborador de 'Sálvame' no tuvo reparos en acudir al espacio de la Fábrica de la Tele lleno de vendajes y, posteriormente, retirarlos en directo para mostrar el resultado de sus intervenciones. De hecho, el propio Mora fue el encargado de ir narrando en qué consistía cada una de ellas.

Paz Padilla corta los vendajes a Rafa Mora en 'Sálvame'

La emisión de 'Sálvame' del 3 de diciembre comenzó con un Rafa Mora vestido de momia, ya que tenía vendajes por todo el cuerpo, incluida la cara. Finalmente, no fue hasta la última parte de la edición naranja cuando pudo deshacerse de ellas y mostrar su nuevo aspecto, aunque dudó si hacerlo en directo: "Ya que se lo he prometido al público lo voy a enseñar, pero mi doctora me va a matar", comentó el valenciano.

El extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa explicó que se había realizado una ginecomastia, una intervención con la que se retira tejido adiposo sobrante del pecho: "Cuando tienes desajustes hormonales se te puede desarrollar la mama, que es lo que me pasó a mí", aseguró. El poco tiempo que había pasado desde la operación hizo que le costase enseñar el resultado: "Todavía están los puntos y todo", dijo. Ahora tiene que someterse a un proceso de recuperación de unas dos semanas, ya que tiene que llevar una faja compresora.

"Te has pinchado los pechotes para que se te noten"

El momento en el que Mora estaba mostrando sus puntos en el pecho provocó la espantada de Lydia Lozano, quien no quería ver las marcas que le habían quedado después de la intervención y salió corriendo del plató. Esta actitud podría no ser tan exagerada, ya que Paz Padilla advirtió al valenciano sobre la posible consecuencia de quitar todas las gasas: "No te lo quites, no vaya a ser que se te infecte".

La reacción más divertida fue la de Belén Esteban, ya que no tuvo reparos en decirle a Mora lo que pensaba: "Yo creo que te has pinchado los pechotes para que se te noten", aseguró la madrileña. Además de la ginecomastia, el valenciano se sometió a varios tratamientos faciales: "Me puse botox y me he hecho un tratamiento zoom, un láser que te quita todas las impurezas", comentó.