Grison desvela su precio para fichar por 'El hormiguero' y dejar 'La revuelta'

Por Sandra Alcaide Barrón |

Grison , uno de losde ' La revuelta ', ha acudido como invitado al pódcast de YouTube 'Tómatelo con vino'. A lo largo de la entrevista se hablaron de diversos temas como su cambio físico radical, sus anécdotas más divertidas y sus momentos más personales. Por supuesto, también se hablócon ' El hormiguero ' y las polémicas que giran alrededor de ambos programas.

En primer lugar asegura que tanto para él como para el resto del equipo de 'La revuelta', el tema de las audiencias es simplemente secundario y se centran más en que "estamos dando visibilidad a colectivos más desfavorecidos". Respecto a las polémicas con el programa dirigido por Pablo Motos, afirma que les gusta el humor que se genera entorno a ese conflicto: "No hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Ellos no nos mencionan. Y pues a nosotros nos parece muy gracioso eso".

Grison brindando con las presentadoras de 'Tómatelo con vino'

Además, el colaborador de 'La revuelta' repasaba cómo fue en sus inicios acudir a 'El hormiguero' para hacer beatbox, y sin cobrar. "Hacía beatbox y hacía sketches con otro chaval que hacía química, aireábamos un poco la movida ahí entre medias. Nunca cobré. Nos vendían que era buena promo, sí, no fue mala. Allí se trabaja mucho. Están todo el día liados", contaba Grison sobre su experiencia años atrás.

De esta forma, siguieron ahondando aún más en la polémica con 'El hormiguero' y se hizo referencia a la forma de tomarse las bromas de Pablo Motos. "A él no le gustan los chistes sobre su persona. Si no le gustan, no le gustan. Es entendible", afirmaba. Aunque por otra parte, también admite creer que este revuelo entre ambos programas ha logrado favorecerles a todos y que ha sido en parte también uno de los motivos de la subida de audiencias del programa de Antena 3.

Grison durante su entrevista en 'Tómatelo con vino'

Por último, ambas presentadoras le preguntaban cuál sería su precio en el hipotético caso de que 'El hormiguero' quisiera ficharle. "No sé si me iría a 'El hormiguero'... Ahí curran mucho, trabajan muchas horas. No lo podría hacer por mis colegas... Anualmente, por una temporada, por un kilo sí que me voy. Por un kilo me llevo a los niño", dijo bromeando. De hecho, más tarde, se autocorrigió: "Y casi por medio millones de euros te diría que también, aunque Hacienda se lleva la mitad, entonces poco me parece".

¿Hay invitados vetados en 'La revuelta'?

Otro de los temas tratados en el pódcast 'Tómatelo con vino' fue sobre la posible existencia de ciertos invitados vetados en el programa de TVE. Sobre esto, Grison aclaraba que él no formaba parte de este tipo de decisiones, pero que no le constaba: "No...Pero por ejemplo yo creo que Abascal no va a venir en la puta vida, las cosas como son. Ni Vito Quiles".