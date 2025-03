Por Beatriz Prieto |

El domingo 30 de marzo, La 2 emitió una nueva entrega de 'RTVE responde' con Rosa María Molló, quien abordó el hecho de que "siguen llegando quejas sobre las bromas de drogas que se hacen en 'La Revuelta'", asunto que ya trató anteriormente como Defensora de la Audiencia. No obstante, el programa volvió a hacerse eco de las críticas, a las que respondió esta vez de la mano de Agustín Alonso, el delegado de contenidos de RTVE en el programa capitaneado por David Broncano.

"Objetivamente, estas bromas han disminuido, pero parece que no lo suficiente", señaló Molló, dando así paso a un espectador que, aunque fan de 'La revuelta', criticaba que los comentarios de Grison "sobre las drogas no son precisamente los más apropiados para una tele pública". "Las adicciones, tanto de sustancias como de no sustancias, son un problema de salud pública muy importante y deberían tener una consideración mejor", señalaba el espectador, que confesaba ser experto en dichos asuntos.

Agustín Alonso, delegado de contenidos de RTVE en 'La revuelta', responde a las críticas por los chistes sobre drogas

"Es importante tener en cuenta el marco en el que se realizan estas afirmaciones, que es el de un programa de humor y, por tanto, se emplean los juegos de palabras, los dobles sentidos y los clichés", argumentó Alonso. Asimismo, el delegado recordó que "muchas de las palabras que se suponen que se refieren a las drogas tienen significados polisémicos y solamente quien conoce ese campo semántico puede pillar ese humor".

"Grison es un personaje de ficción"

"Grison, que es el personaje que suele hacer este tipo de referencias, es un personaje de ficción interpretado por Marcos Martínez, que públicamente en entrevistas ha defendido un estilo de vida saludable", prosiguió Alonso, en referencia al colaborador de 'La revuelta'. Mientras, ante las acusaciones de frivolizar las drogas, el delegado las negó de forma rotunda: "No creemos que este tipo de bromas suponga una banalización y, desde luego, no una promoción".

"En cualquier caso, escuchamos con muchísima atención y empatía todas estas quejas, especialmente las de aquellas familias que tienen cercano el problema de la drogodependencia y las adicciones, y eso nos lleva a reflexionar sobre los límites del humor, que siempre es algo muy enriquecedor, y a modular seguramente nuestro discurso", se comprometió Alonso, en nombre de Televisión Española y de 'La revuelta'.