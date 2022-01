Con la sexta ola aún haciendo estragos en las cifras de contagios por Covid-19, al igual que en los centros de salud y hospitales, David Broncano se ha incorporado a la lista de perjudicados tras dar positivo en coronavirus. A causa de ello, el presentador de 'La resistencia' ha tenido que aislarse y ausentarse de su puesto al frente del programa de Movistar+ la noche del 24 de enero, momento en el que su compañero Grison fue el encargado de cubrir su baja.

Grison charla con David Broncano en 'La resistencia'

"Ha pasado una cosa", adelantaba la cuenta de Twitter del programa en la mañana del lunes 24 de enero, horas antes de que se confirmara que el presentador de 'La resistencia' había dado positivo en Covid-19, razón por la que, por primera vez en la historia del programa, sería Grison el encargado de ocupar su lugar. Un cambio de última hora que fue motivo de muchas bromas a lo largo del programa, empezando por una conversación entre el "improvisado" presentador y sus compañeros Ricardo Castella y Jorge Ponce. "Lo vas a hacer genial", aseguraba el primero, mientras Grison protestaba por el hecho de que "me lo teníais que haber dicho antes".

"Casi es mejor, porque te pilla de sorpresa. Se lo dijeron antes a Nuria Roca", recordaba Castella, en referencia a la sustitución que la presentadora hizo de Pablo Motos en 'El hormiguero', ante un Grison que confesó estar "temblando" antes de aparecer ante la audiencia. "Ha dado positivo David y me toca presentar", comunicaba entonces el músico, entusiasmado, deseando que "me arropéis y que nos divirtamos todos". El colaborador se puso así al frente de una entrega "edición pandemia", en la que la artista Merche fue la invitada. Antes de recibirla, sin embargo, el programa sorprendió con la intervención de Broncano a través de una videollamada, para alegría de los presentes en el teatro. "Yo podría ser streamer perfectamente. No lo soy porque hay que trabajar mucho", bromeó Broncano, tras hacer gala de las luces de neón de su casa y del micrófono que llamó especialmente la atención de algunos de sus compañeros.

¿Quién más lo sustituirá?

Grison entrevista a Merche en 'La resistencia'

"Estoy perfecto, no tengo nada", desveló Broncano, al hablar de su contagio, tras lo cual quiso saber cómo estaba siendo para Grison su primera experiencia como presentador. "Esto está siendo un puto caos", confesó su compañero, con humor. Durante la conversación, Broncano dejó caer la posibilidad de que, tras Grison, fueran otros los encargados del formato durante su baja: "mañana pueden presentar Jorge o Ricardo, el miércoles quien no sea ni Jorge ni Ricardo y el jueves puede presentar Candela Peña o Ingrid, si está". La mención de Peña, de hecho, fue la más celebrada, mientras la actriz se mostraba bastante seria, sin confirmar si aceptaría o no la propuesta. "Mañana que presente Pablo, yo no quiero presentar", manifestaba por su parte Castella, dejando en el aire quiénes serán los siguientes en ocupar el puesto de Broncano durante su aislamiento.