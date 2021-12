Montada en una silla de ruedas, Belén Esteban llegaba a 'La resistencia' lanzando patatas fritas y repartiendo gazpacho entre el público. La que fuera apodada como "princesa del pueblo" se estrenó en el programa de David Broncano siguiéndole el juego en todos y cada uno de los temas, respondiendo con la sinceridad que le caracteriza. Como es habitual, la colaboradora tuvo que enfrentarse a las dos preguntas estrella: "¿Cuál quieres que te conteste primero?", le cuestionaba, atrevida, a Broncano.

Belén Esteban y David Broncano, en 'La resistencia'

La primera de las cuestiones fue cuánto dinero tenía en el banco y la tertuliana no tuvo reparo en mencionar sus antiguos problemas con el Estado desde el formato de El Terrat. "Yo he ganado mucho dinero, pero también es verdad que tuve un problema que todos sabéis. Se me fue mucho dinero, tuve que pagar a Hacienda", relató. Además, tras afirmar que sus deudas están saldadas, apuntó: "Hace años me debieron dinero. [...] 40.000 euros", sentenció. Esteban no quiso mencionar a Toño Sanchís ante las preguntas de Broncano.

La colaboradora bromeó sobre sus cuentas actuales: "Un poco menos que Amancio Ortega". Y, acto seguido, confesó: "Entre 40.000 y 100.000 euros, no te doy el dato exacto, pero te digo que he invertido mucho". El presentador procedió a preguntarle sobre las relaciones sexuales que había mantenido en el último mes. La habitual de 'Sálvame' atajó el tema sin ningún pudor: "Tengo un marido que tiene 34 años, yo tengo 48. Y la verdad es que nuestra vida sexual al mes va muy bien", aseguró Belén Esteban.

"Muchas veces le tengo que decir: 'qué quieres, el de la mañana, el de mediodía o el de la noche'. O, a veces, coge los tres", respondía. "Miguel, controla un poco, que tiene que trabajar", bromeaba Broncano mientras el marido de la colaboradora se llevaba las manos a la cara, visiblemente avergonzado. "Yo, sinceramente, no voy a decir las veces que lo hago a la semana o al mes, pero yo te digo que entre dos y tres veces a la semana está muy bien", afirmó Esteban.

Sin pelos en la lengua

Broncano le proponía que mandase un mensaje en representación del Gobierno por el alto porcentaje de vacunación. Sin embargo, fruto de un malentendido, Belén Esteban entendió que el presentador le estaba proponiendo que felicitase al Gobierno, algo a lo que se negó y fue crítica. "La vacuna es verdad que vamos muy bien, pero creo que para otras cosas vamos para atrás. Hay que tener un equilibrio", apuntaba levantando los aplausos del público. "A mí me da igual meterme en los jardines que sean", añadía entre risas.