No está siendo un buen momento reputacional para Movistar+. Desde que se señaló a 'La resistencia' de burlarse del atropello mortal de una niña de 6 años por un gag que nada tenía que ver al respecto, las controversias sobre el grupo han llegado una detrás de otra. Tras el sketch de Jorge Ponce en el que se trataba con tono cómico la educación que se da hoy en día, Movistar+ decidió lanzar un comunicado con unas disculpas que no dejaban en buen lugar a su programa, ya que, de alguna manera, estaban dándoles la razón a todos aquellos que creían que el espacio conducido por David Broncano se había burlado del trágico accidente cuando no era así.

Las palabras de Movistar+ provocaron una oleada de críticas hacia el grupo, pero el detonante de la última polémica fueron las palabras que les dedicó Bob Pop en los Premios Ondas 2021, las cuales desencadenaron una ristra de testimonios que acusaban a la plataforma de censurar los chistes y las bromas que afectaban directamente a los partidos políticos de la derecha y a la Casa Real Española, como los de Facu Díaz, Héctor de Miguel o Javier Durán.

Todo lo ocurrido, ha provocado que se haya hablado de la posible eliminación del canal #0, tal y como se informa en El Independiente, no obstante, FormulaTV se ha puesto en contacto con Movistar+, quienes desmienten en rotundo dicha información publicada por el medio, por lo que el canal exclusivo que ofrece producciones originales de Movistar+ seguiría adelante con normalidad.

Un antes y un después

De esta manera, #0, el canal multicontenidos de Movistar+, no se despediría a pesar de las informaciones publicadas, sino que se seguirá apostando por sus producciones originales y defendiendo su territorio de televisión lineal en la plataforma, apoyando su característica de mirador de todo este contenido propio, tanto en ficción como en entretenimiento. No obstante, ¿cómo afectarán todas estas polémicas al canal? ¿Serán capaces de redimirse tras estas contundente controversias?