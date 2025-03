La Guardia Civil pilla a Leticia Sabater conduciendo sin puntos en el carné

Por Redacción | |

Con motivo de las celebraciones del Carnaval, Leticia Sabater tenía un bolo en el municipio oscense de La Fueva. Aunque el concierto estaba previsto para las 16:00 horas, finalmente tuvo que retrasarse hasta pasadas las 17:00 horas debido a que su protagonista había sido cazada por la Guardia Civil al conducir sin puntos en el carné.

Sabater fue parada en un control rutinario cuando estaba llegando al pueblo aragonés. Al pedirle los agentes la documentación, descubrieron que la voz de "La salchipapa", según informa el Heraldo de Aragón. De este modo,, por lo que se dificultó la llegada de la cantante al concierto.

Leticia Sabater se puso en contacto con la organización de los carnavales de La Fueva para encontrar una solución y poder acudir al bolo que tenía previsto. La asociación cultural a cargo de las fiestas le facilitó un taxi con el que, pese a la tardanza, pudo llegar al concierto. Ya allí, la cantante aseguró que no había recibido previamente ninguna notificación oficial sobre el estado de su carné de conducir.

El comunicado de Leticia Sabater

Para evitar cualquier tipo de especulación, Leticia Sabater ha emitido un comunicado en el que aclara algunos puntos de este suceso. "En ningún momento me han quitado el carné de conducir", asegura. "Yo no era conocedora de esta situación, ya que no me lo había notificado hasta la fecha, y me dijeron muy amablemente que a partir de ese momento, habiéndomelo ya comunicado ellos, no podía conducir hasta hacer el curso y examen". La cantante informa en su escrito de que ha "contratado un chófer privado" y a finales de marzo empieza "con muchas ganas" el curso de Sensibilización y Reeducación Vial.