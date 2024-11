Leticia Sabater se sincera 'Y ahora, Sonsoles': "A mí me da igual que mi padre se haya muerto, es un alivio"

Por Pablo Fernández Pérez |

Tras tener que cortar abruptamente su entrevista en mayo de 2024 por una noticia de última hora, Leticia Sabater regresó este jueves a 'Y ahora, Sonsoles' dispuesta a abrirse en canal con Sonsoles Ónega para hablar su vida personal y, en especial, del reciente fallecimiento de su padre.

Leticia Sabater en 'Y ahora, Sonsoles'

Ya en la introducción del programa,y esta le confesaba lo siguiente sobre su pérdida: ". Y, sinceramente, cuando se murió,. Lo que sentí fue que durante toda la vidacomo un padre y una hija".

Muy emocionada, Leticia Sabater comenzó a contar la raíz de los problemas con su padre: "Todos los días él acababa insultándome, despreciándome. Día tras día eso es muy duro, desde que naces". Al ver una foto de ella de pequeña, la artista lo dejaba claro: "Esa niña, en el colegio, sufrió mucho bullying, y en su casa también con mi padre". "Mi padre a mí nunca me ha querido y yo, sinceramente tampoco lo he querido", confesaba Sabater.

"Me ha costado mucho superarlo (...) es muy duro que yo te diga que a mí me da igual que mi padre se haya muerto. Es más, es un alivio (...) no es bonito, pero es la realidad. Con todo lo tonta y lo fea que era, y mi padre todo lo listo que era, he ganado yo mucho más dinero que él, y sin una carrera", alegaba la cantante antes de empezar a hablar de sus amores: "Me encantaría encontrar al amor de mi vida, yo me volvería a casar".

Leticia Sabater en 'Y ahora, Sonsoles'

Ónega le introducía el tema de su expareja Bobby, desaparecido en 2009: "Tienes una vida de película (...) ¿De Bobby te has olvidado?", le decía la presentadora. "Yo no he venido a hablar de esto, venía a hablar de mi villancico, de mi infancia. Pero sí que te quiero decir una cosa: esto ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida (...) no es la desaparición de un novio, es la desaparición, casi, de un hermano", alegaba Sabater. "Pierdo a una persona que es como un hermano, y pierdo 90 mil euros, todo de la noche a la mañana", expresaba haciendo alusión a la deuda que su expareja le debía, y añadía: "No estoy preparada para hablar de este tema. A día de hoy sigo preguntando por él (...) si apareciera, me casaría con él".

El villancico de este año

Para quitar intensidad, la entrevista acabó con la nueva canción navideña de Leticia Sabater, 'El langostino Rufino'. "Que se ponga el público de pie porque dentro de nada es Navidad", gritaba la polifacética artista, que rápidamente iniciaba una conga con Ónega, con los colaboradores del programa y con alguna mujer del público. "Un beso para mis fans y seguidores", se despedía Sabater.