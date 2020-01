El guiño de Brad Pitt a "Titanic" en los Globos de Oro 2020: "Hubiera compartido la tabla"

En la madrugada del 5 al 6 de enero, Hollywood se ha vestido de gala para la 77º edición de los Globos de Oro. En una noche marcada por las sorpresas y los discursos reivindicativos, Brad Pitt fue el encargado de poner la nota de humor a la noche con un guiño a un momento mítico de una de las películas más conocidas de la historia del cine internacional. Todo sucedió cuando el intérprete se llevó el galardón a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en el exitoso film "Érase una vez en... Hollywood". El agradecimiento que hizo y el comentario con el que cerró su intervención se convirtieron en uno de los instantes más virales de la noche.

Brad Pitt y su guiño a "Titanic"

Pitt no dudó primero en agradecer la confianza que Quentin Tarantino, director del film y denominado por el intérprete como "el hombre, la leyenda y el mito", para darle ese importante papel en la taquillera película. Pero la cosa no quedó ahí y es que el actor también quiso recordarle a Leonardo DiCaprio lo mucho que había hecho por él a lo largo de su extensa carrera, evidenciando públicamente la gran sintonía que existe entre ambos. "No estaría aquí sin ti, gracias", empezó diciendo Brad Pitt ante un Leonardo DiCaprio visiblemente emocionado y orgulloso del galardón recibido por su gran amigo.

"Además... yo sí hubiera compartido la tabla", dijo después Pitt a su amigo, provocando un estallido de risas generalizado en la gala. Este quiso hacer una clara referencia a la comentada escena de "Titanic" en la que Jack (personaje encarnado por DiCaprio) termina muriendo ahogado después de que Rose (Kate Winslet) no comparta con él la tabla de madera en la que se encontraba subida. Pitt se ha sumado así al apoyo generalizado que hay al personaje y es que no son pocos los fans del film que no dudan siempre que pueden en reivindicar que los dos cabían perfectamente ahí. Es más, se han hecho incluso estudios y experimentos para comprobar que con el peso y tamaño de ambos y teniendo en cuenta lo que medía el trozo de madera, los dos personajes hubiesen sobrevivido sin problemas. Pero recordemos que sí, "Titanic" es cine.

Los planos de Jennifer Aniston

Pitt bromeó con el hecho que le hubiese encantado poder tener a su madre allí, pero que había optado por no llevarla ya que la prensa, "cada persona que se pone a mi lado dicen que es mi pareja y abría sido raro". Precisamente, en el lugar se encontraba su expareja Jennifer Aniston y prueba de ello son los numerosos planos que el realizador de los Globos de Oro 2020 le dedicó a la actriz mientras hablaba Pitt. NBC no dudó en mostrarnos prácticamente segundo a segundo como estaba viviendo la que fuese protagonista de 'Friends' y 'The Morning Show' ahora las palabras del que fuese su novio.