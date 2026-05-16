Por Diego López |

Veinticinco segundos ha durado el adiós de 'Visto lo visto', el programa producido por Cuarzo para los mediodías del fin de semana y que se ha despedido este sábado tras cinco semanas en emisión.

El resultado de audiencia ha sido tan pobre durante estas cinco semanas que la cadena ha optado por dar carpetazo anticipado al programa, tal y como comentamos esta semana. El adiós ha sido tan rápido y escueto que ni siquiera José Luis Vidal ha podido dirigir palabra al público, aunque estaba presente en el adiós.

La única frase de despedida ha salido de boca de Verónica Dulanto, que no se ha resistido a hacer el juego de palabras que hemos hecho todos con la cancelación del espacio: "Antes de despedirnos voy a tirar de ironía que creo que es la mejor de las soluciones. Este programa, 'Visto lo visto', ha sido un visto y no visto. Quiero decirles que nosotros seguiremos al pie del cañón siempre, que somos soldados de nuestra profesión y que lo haremos siempre lo mejor que podamos. Se les quiere".

Segundo intento fallido de reemplazar 'Socialité'

'Visto y lo visto' es lade una franja que dominan con claridad reposiciones de ' La ruleta de la suerte ' en Antena 3. Telecinco había logrado ser competitiva en este horario con el ' Socialité ' de María Patiño que, sin embargo, fue desgastándose con el cambio de productora y presentadores tras el destierro de ' Sálvame '.

Tras su final, la cadena probó '¡Vaya fama!', un espacio dedicado al mundo del corazón con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez. No resultó y el programa se despidió tras cinco meses en antena. Más rápido ha sido este adiós, que se ha producido en tan solo cinco semanas. 'Visto lo visto' se alejaba esta vez del mundo del corazón para apostar por un zapping de vídeos impactantes de internet e historias surrealistas.

Audiencias de 'Visto lo visto' en Telecinco 10 emisiones entre el 11 de abril y el 10 de mayo de 2026. Fuente: Fifty5Blue vía FormulaTV. Estreno 6,8% 443.000 esp. Máximo 6,9% 507.000 esp. Mínimo 5,3% 402.000 esp. Promedio 6,3% 425.000 esp. Espectadores (miles) Emisión festiva Cuota de pantalla (%) Audiencias de Visto lo visto en sus 10 emisiones de abril y mayo de 2026.

A partir de la próxima semana volverá a ocupar la franja 'El precio justo', el formato que la cadena emitió entre esto dos programas y que, "visto lo visto", parecía la mejor opción.











