Halit cancelará las tarjetas de Yildiz para que no huya en 'Pecado original' y Ender volverá a la mansión

Por Redacción |

Cuando en Turquía consideran un "clásico de culto" a 'Pecado original' y hablan del éxito en audiencias superando los 200 millones de espectadores en todo el mundo, los españoles a través de Antena 3 también ponemos nuestro granito de arena en esa cifra.

Halit, 'Pecado Original'

Cada tarde, la cadena de Atresmedia ofrece una nueva entrega y las tramas, tanto las principales como las secundarias, no pueden estar más interesantes. Si en la entrega del lunes 5 de enero veíamos una Yildiz feliz y emocionada, que, todo va a dar la vuelta en el siguiente capítulo.

Y es que Yildiz está impactada. No puede creer que Ender la haya traicionado para ganarse la confianza de Halit y volver a casarse con él. Además, está en shock por la humillación que ha sufrido por parte de Halit, quien despide a Kerim delante de todos los invitados.

Drásticas decisiones

Yildiz cogerá a su bebé y se irán, pero Halit no va a permitir que eso ocurra o que, al menos, no se salga con la suya. Por ello, ha cancelado sus tarjetas y no tienen dinero. Se tienen que ir a casa de una amiga de Asuman, mientras que Ender se instala de nuevo en la mansión.