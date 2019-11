Divinity prepara su despedida a Can Yaman: 'Dolunay' estrena horario y llega a su impactante recta final

La ficción turca se ha convertido en un pilar fundamental de la parrilla de Divinity, por ello no sorprende que la cadena temática no deje de apostar por nuevas series procedentes de Turquía. El último estreno del grupo se produjo el pasado mes de octubre, cuando fue lanzada 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)', una ficción protagonizada por Alina Boz y Alp Navru que fue lanzada a mediados de julio de 2018 y que se ha convertido en un auténtico exitazo en Turquía (y por ello cuenta con segunda temporada en emisión a día de hoy), y en nuestro país. La serie es uno de los productos más seguidos de toda la parrilla de Divinity y pilar fundamental junto a 'Dolunay'.

Can Yaman en 'Dolunay'

Pues bien, por ello no sorprende que Mediaset España haya decidido ampliar su duración desde el lunes 11 de noviembre. La ficción pasa a emitirse de 16h30 a 18h45, por lo que ocupará una de las franjas más importantes del día en Divinity. De esta forma, se pasa a emitir dos episodios diarios y no uno, como sucedía hasta ahora. La serie, adaptación de la apuesta coreana 'Shining Inheritance', se ofrecerá justo después de la emisión habitual de 'Cazamariposas' y es que el programa de Nuria Marín y Nando Escribano no verá variada su duración ni franja de emisión; seguirá siendo el producto que abra toda la franja.

Momento decisivo en 'Dolunay'

Pero no es el único cambio que vivirán los seguidores de las series turcas de Divinity y es que 'Dolunay', serie protagonizada por Can Yaman ('Erkenci Kus') y Ozge Gurel ('Kiraz Mevsimi') entra en su recta final. La cadena empezará ahora a emitir los últimos episodios de la ficción, que además estrena nuevo horario: ahora se apostará por ella a las 18h45. Aunque no tenemos demasiados detalles de cómo se producirán estos episodios decisivos, la cadena sí avanza en sus promociones que "vamos a vivir el momento decisivo que lo cambiará todo". Parece claro que los seguidores de la misma no van a poner descansar y van a vivir una recta final totalmente de infarto.

Especial de 'Te alquilo mi amor'

Divinity vivirá una semana altamente especial en sus ficciones turcas y es que más allá del inicio del final de 'Dolunay' y de la ampliación de 'No me sueltes mi mano', la telenovela 'Te alquilo mi amor' tiene preparada una gran sorpresa para todos sus fans. El jueves 14 de noviembre, los dos protagonistas de la serie vivirán un momento que marcará su destino: ¿Su amor es de alquiler simplemente o es verdaderamente real? Este capítulo especial que marcará un antes y un después en la historia se podrá seguir ese día a las 19h30. ¿Triunfará el amor verdadero o todo terminará para siempre?