Jeffrey Wright ficha por 'The Last of Us' para volver a interpretar a un personaje del videojuego

Por Alejandro Rodera |

La segunda temporada de 'The Last of Us' tendrá que hacer hueco a numerosos personajes desconocidos para quienes no estén familiarizados con la saga de videojuegos de Naughty Dog. En el salto del primer al segundo juego, la desarrolladora ligada a PlayStation Studios rodeó a Joel y Ellie de un amplio plantel de supervivientes, y la serie de HBO, que ya está rodando sus nuevos episodios, ha anunciado un nuevo fichaje que completará este extenso abanico de personalidades.

Isaac en 'The Last of Us Parte II'

El último en sumarse al reparto de la aclamada adaptación ha sido Jeffrey Wright , que se encargará de interpretar a Isaac, ", pero que se ha visto inmerso en una guerra interminable contra un enemigo sorprendentemente ingenioso", como detalla la descripción oficial. Sin embargo, este no será el primer contacto de Wright con la saga, ya que

De este modo, el actor estadounidense volverá a unir fuerzas con el universo de 'The Last of Us', pero también con HBO, donde recaló durante las cuatro temporadas de 'Westworld'. Además, en los últimos años Wright ha trascendido a la pequeña pantalla, llegando a cosechar su primera nominación al Oscar este mismo año por su celebrado rol protagonista en 'American Fiction'. Asimismo, se ha dejado ver en otras sagas icónicas, como DC o la centrada en James Bond, al encarnar roles destacados en 'The Batman' o 'Sin tiempo para morir', y ha colaborado con Wes Anderson en 'La crónica francesa' y 'Asteroid City'.

Salto temporal y guerra total

La aparición de Isaac en la segunda temporada asegura un encarnizado conflicto que marcará el futuro de la ficción de HBO, que en su segunda tanda, si es que se respeta el material original, dará un salto temporal de unos cinco años. Esa elipsis irá de la mano de la introducción de personajes tan relevantes como Abby, Dina o Jesse, que serán interpretados por Kaitlyn Dever, Isabela Merced y Young Mazino y compartirán protagonismo con Bella Ramsey y Pedro Pascal. Mientras tanto, Ariela Barer será Mel, Tati Gabrielle encarnará a Nora, Spencer Lord aparecerá como Owen, Danny Ramirez se meterá en la piel de Manny y Catherine O'Hara tendrá un papel que aún no se ha desvelado.