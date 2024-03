Por Alejandro Rodera |

La segunda temporada de 'The Last of Us' ya se está rodando. Desde febrero, la producción original de HBO se ha puesto en marcha para regresar en 2025 con nuevos episodios tras el retraso provocado por las huelgas de guionistas y actores. Como no podía ser de otra manera, en esa grabación están implicados Bella Ramsey y Pedro Pascal, que vuelven a dar vida a Ellie y Joel, pero también varios fichajes que tendrán una gran incidencia en las nuevas tramas.

Danny Ramirez, Ariela Barer y Spencer Lord se unen a 'The Last of Us'

A comienzos de enero se anunció que Kaitlyn Dever daría vida a, y después se confirmó que Young Mazino (' Bronca ') e Isabela Merced (' Madame Web ') completarían el elenco principal como Jesse y Dina. Dos meses después, Tati Gabrielle (' You '), Danny Ramirez (' Falcon y el Soldado de Invierno '), Ariela Barer (' Runaways ') y Spencer Lord (' Riverdale ').

Sin ahondar en demasiados detalles que pudieran conducir a spoilers, estas son las descripciones de los personajes que debutaron en 'The Last of Us: Parte II', la secuela del videojuego original, con una influencia a tener en cuenta: Gabrielle encarnará a Nora, una doctora militar marcada por sus actos pasados; Ramirez será Manny, un soldado muy fiel a sus amigos; Barer interpretará a Mel, una bondadosa doctora dedicada a salvar vidas; y Lord se meterá en la piel de Owen, cuya personalidad no encaja con el odio que se supone que debe profesar por el enemigo.

Salto al futuro

La incorporación de tantas caras nuevas, entre las que también está Catherine O'Hara en un rol todavía no desvelado, llegará como resultado de un salto temporal de cinco años, o al menos en el videojuego tenía esa extensión. Después de ese intervalo, que no quedaba completamente en el olvido, se mostraba a una Ellie más madura y empujada a enfrentarse a la hostilidad que la rodeaba. Para plasmar este ambiente se contará con un variado plantel de directores integrado por Mark Mylod ('Succession'), Kate Herron ('Loki'), Stephen Williams ('Watchmen'), Nina Lopez-Corrado ('Perry Mason') y los también cocreadores Craig Mazin y Neil Druckmann, que serán los únicos repetidores junto a Peter Hoar.