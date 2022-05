Tras el éxito de 'El Pacificador', HBO Max quiere seguir expandiendo el universo de "El escuadrón suicida" con una nueva serie protagonizada por Viola Davis. La actriz, que actualmente estaría negociando su fichaje, retomaría así su papel de Amanda Waller en la franquicia de Warner Bros. Basada en el variopinto equipo de antihéroes de DC Comics.

Viola Davis como Amanda Waller en "El escuadrón suicida"

Los detalles de la trama, por ahora, se mantienen en secreto, sin embargo, varios medios apuntan a que la nueva ficción se basaría en la aparición de Davis en el último episodio de la primera temporada de 'El Pacificador', por lo que es probable que se centre en cómo Waller afronta el hecho de que se haya hecho pública la existencia de la Task Force X.

En el universo 'El escuadrón suicida', Waller es una funcionaria de alto rango directora de la organización gubernamental A.R.G.U.S., abreviatura de Grupo de Investigación Avanzada en vías para la Unidad Superhumana, que se encargó de reunir a un equipo de metahumanos considerados prescindibles que eran utilizados para ejecutar operaciones encubiertas contra amenazas peligrosas.

La guionista Christal Henry, que co-escribió el guión del premiado episodio "If You Don't Like My Story, Write Your Own" de 'Watchmen', se encargará de escribir y producir la serie junto al director y guionista de "El escuadrón suicida", James Gunn, Peter Safran, productor ejecutivo de 'El Pacificador', y la propia Davis.

El proyecto, aunque oportuno, viene de lejos. Gunn ha expresado en más de una ocasión su interés en desarrollar un spin-off de 'El Pacificador', pero las posibilidades de que HBO Max aceptase el proyecto aumentaron exponencialmente después de que el final de la primera temporada de la serie protagonizada por John Cena se convirtiese en el más visto de la plataforma hasta la fecha. A eso hay que sumarle la repercusión que tuvo en los medios y las redes sociales, una tarea cada vez más complicada y que cada vez tiene más peso a la hora de renovar o expandir una serie.

De vuelta a televisión

Aunque Davis ha desarrollado gran parte de su carrera en la gran pantalla, probablemente muchos la recordarán por su papel de Annalise Keating en 'How to Get Away With Murder' de ABC, por cuya interpretación ganó dos premios Emmy (aunque uno de ellos fue como estrella invitada en un episodio de 'Scandal'). Actualmente la podemos ver en la miniserie 'The First Lady' de Showtime, con una interpretación de Michelle Obama que está dando mucho de qué hablar.