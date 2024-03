HBO suspende el rodaje de la tercera temporada de 'Euphoria'

Por Alejandro Rodera |

El futuro de 'Euphoria' se acaba de opacar. Pese a que la serie de Sam Levinson está en el escalón más alto de popularidad de la cadena de pago, ese en el que destacan 'The Last of Us' y 'La Casa del Dragón', todo apunta a que tardaremos mucho en ver sus nuevos episodios, si es que ven la luz en algún momento. Hasta ahora, esa espera se daba por hecho, ya que por más que su renovación por una tercera temporada se anunciara en febrero de 2022, las apretadas agendas de sus protagonistas y las huelgas de actores y guionistas empujaron su estreno hasta 2025. Sin embargo, el último movimiento de HBO deja en el aire el regreso.

Zendaya en 'Euphoria'

Durante el domingo 24 y el lunes 25 de marzo, las redes sociales. El origen de ese rumor era una publicación del portal World of Reel que afirmaba que el viernes 22 de marzo el reparto de 'Euphoria' había recibido la noticia de que el rodaje, previsto para el verano, se cancelaba y que, por tanto, podían embarcarse en otros proyectos. Además, el artículo iba un paso más allá y

Tras despertarse todo este revuelo, HBO ha decidido dar su versión de los hechos y calmar las aguas. En declaraciones a Deadline, la cadena de Warner Bros. Discovery ha confirmado el retraso, aunque en ningún caso habla de cancelación: "HBO y Sam Levinson sigue comprometidos con hacer una tercera temporada excepcional. Mientras tanto, permitiremos que nuestro cotizado reparto persiga otras oportunidades". En estos momentos, Levinson todavía estaría trabajando en los guiones de la nueva tanda, que no había llegado a confirmar una fecha concreta de grabación, aunque se esperaba que arrancara en los próximos meses.

¿Llegará en 2025?

El anuncio de la suspensión del rodaje extraña aún más después de las recientes declaraciones de Sydney Sweeney en una entrevista concedida a MTV, durante la cual confirmó que su siguiente compromiso era precisamente la tercera temporada de la serie que la ha catapultado a la fama. Por tanto, el destino de la ficción es incierto, sobre todo teniendo en cuenta esa baja disponibilidad de su estelar elenco, liderado por Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Colman Domingo o la propia Sweeney. Aun así, Deadline subraya que el objetivo de HBO sigue siendo lanzar los nuevos episodios de 'Euphoria' en algún momento de 2025.