El 21 de mayo, Max llega a países de Europa como España, Portugal, los países nórdicos y Europa Central y Oriental, y más adelante también lo hará a Francia, Polonia, Países Bajos y Bélgica. Mientras que HBO Max ofrecía una única opción de suscripción, de 9,99 euros, Max tendrá disponibles tres planes distintos; el plan Básico, el plan Estándar y el plan Premium. Aún se desconoce cuáles serán los precios de cada uno de ellos aquí en Europa, pero se pueden tomar de referencia los de Estados Unidos: 9,99 dólares el Básico, 15,99 dólares el Estándar y 19,99 dólares el Premium.

Precisamente por eso,: "Si te suscribiste a HBO Max con el descuento promocional vitalicio,".

Por lo tanto, sin dejar opción a la duda, han confirmado rotundamente que, a pesar de las modificaciones que van a acontecer a finales de mayo, sus clientes van a seguir teniendo los mismos beneficios que hasta el momento. Si embargo, se debe tener en cuenta que la rebaja se aplicará sobre el precio que se establezca a partir de ahora, de manera que si este aumenta, por mucho que se mantenga el 50%, la cantidad a pagar cada mes, sí que será superior.

Un cambio con pocas repercusiones

Se pretende llevar a cabo una transición sencilla, en la que los suscriptores no se vean apenas afectados y tengan que realizar el menor trabajo posible. Se mantendrán los perfiles de usuario y el historial de contenido, de manera que no se perderá ningún dato. Asimismo, en la mayoría de los casos se pretende que la propia aplicación de HBO Max se actualice a la de Max, para no tener que tramitar el cambio de una a otra. Por último, aquellos que estén suscritos a través de un tercero, podrían tener acceso a Max desde el momento de su lanzamiento, como ha ocurrido en América Latina, por ejemplo.