Helena Bianco se proclama ganadora de la primera edición de 'La Voz Senior'

'La Voz Senior' bajó el telón este miércoles 26 de junio con la celebración de su gran final, en la que Juan Mena, Ignacio Encinas, Xavi Garriga y Helena Bianco se enfrentaban por alzarse con la victoria. Cada artista tuvo la oportunidad de demostrar por última vez por qué debían llevarse el premio, cantando un tema en solitario y otro junto a su coach. Finalmente, Helena Bianco se proclamó ganadora de la primera edición de 'La Voz Senior'.

Helena Bianco, ganadora de 'La Voz Senior'

"Voy a seguir viviendo cada mañana con ilusión y esto no lo voy olvidar nunca porque, en serio, 'La Voz' es única", definió la emocionada ganadora. Helena no quiso dejar pasar la ocasión para demostrar su agradecimiento al programa: "Gracias por dar cobertura a la gente de nuestra generación", explicó la artista, que poco antes había deslumbrado al público interpretando una brillante versión en español del "My Way" de Frank Sinatra.

De Sinatra a Pavarotti

Xavi Garriga e Ignacio Encinas se quedaron en la primera ronda eliminatoria. Garriga interpretó otro famoso tema de Frank Sinatra, "New York, New York", además de "Lo haré por ti" junto a su coach Paulina Rubio. Encinas cantó "El Ruido" junto a David Bisbal y para su actuación en solitario se decantó por "Vesti la giubba" de Pavarotti. Por desgracia, ambos se quedaron a las puertas de hacerse con el título.

Así pues, Juan Mena y Helena Bianco fueron los dos últimos finalistas de la noche. Helena interpretó "A mi manera", mientras que Juan eligió "Toda una vida" para su canción en solitario. Junto a sus respectivos coaches, Bianco cantó "El camino" junto a Pablo López y Mena "Devuélveme la vida" con Antonio Orozco. Además, ambos tuvieron la oportunidad de interpretar junto a la malagueña Vanessa Martín, que será coach de la primera edición de 'La Voz Kids' en Antena 3, el tema "De tus ojos". Con las emociones a flor de piel, Eva González anunció el nombre de la ganadora y coronó a Helena Bianco como la primera ganadora de 'La Voz Senior' en nuestro país.

Una extensa trayectoria

A sus 71 años, Bianco ha demostrado a lo largo de todo el talent show que aún mantiene esa energía y positividad que la llevó a conquistar España en los 60. Como vocalista de "Los mismos" triunfó en nuestro país con el tema "El puente", considerado uno de los mayores éxitos nacionales de la época. Aunque muchos se han sorprendido al verla en un programa de televisión, no es la primera vez que la vallisoletana se pone delante de las cámaras. Ya participó en el concurso musical "Vivo cantando" de Telecinco, así como en la preselección para Eurovisión en 2007, experiencias que le han conducido hasta proclamarse como la ganadora de 'La Voz Senior'.