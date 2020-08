Ylenia cuestiona la vacuna del coronavirus: "No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada"

La incertidumbre por todo lo que rodea el coronavirus, como los rebrotes, las medidas de seguridad y su posible cura están generando una gran incertidumbre entre la población en general y nuestros televisivos en particular. Ylenia Padilla ha sido la última en dar una opinión controvertida sobre la pandemia, en este caso sobre la vacuna que ya desarrollan países como Rusia.

La OMS indicaba este martes que la obligatoriedad de la vacunación sería decisión única de cada país, algo que hacía saltar a la que fuera participante de 'Gandía Shore'. "No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada. Sí, lo digo", publicaba en Twitter. Al instante, numerosos usuarios replicaban, muchos de ellos recriminándole que pusiese en entredicho la tan esperada vacuna siendo ella una persona con una salud delicada.

Ylenia cuestiona la vacuna del coronavirus

Si bien algunos pasaban directamente al insulto, otros trataban de hacerle entrar en razón sobre la necesidad de este tipo de cura. "Eres persona de riesgo, no es porque te lo diga nadie sino para protegerte", le respondía una mujer. "¿Te imaginas si te contagias y enfermaras a algún familiar tuyo y se murieran por tu culpa?", le planteaba otro usuario. "No me lo imagino", se defendía Ylenia, que argumentaba que lleva meses "siendo responsable" y sin ver a sus familiares.

"Súbditos sin cerebro"

"Han dejado puticlubs y fiestas taurinas funcionando, ¿y yo me tengo que meter en la vena algo que ellos me digan que es bueno?", continuaba la concursante de 'GH VIP 3'. Harta del gran revuelo que habían causado sus palabras, atacaba a quienes le replicaban, especialmente a los "corazones lilas y triángulos rojos".

"Dad gracias que os he dado la vida esta mañana, porque daros neuronas se complica", le respondía a otra usuaria, antes de aclarar: "No critico a la OMS, digo que si nuestros políticos deciden si me obligan o no... mal lo llevan". Finalmente, se erigía como una verdadera rebelde y atacaba a quienes considera "un ganado patético": "Súbditos sin cerebro. El arma perfecta para la nueva guerra".