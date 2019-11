La hermana de Pepa Flores (Marisol) asegura que la actriz no irá a recoger el Goya de Honor

Que Pepa Flores, más conocida como Marisol, era merecedora de un Goya de Honor es un hecho. Lo que estaba en el aire era si la actriz acudiría a recogerlo, dado que desde finales de los 90 decidió retirarse de la vida pública por completo. Por eso, cuando se anunció que este 2020 era ella la elegida para tal honor, las alarmas saltaron. ¿Sería esta su primera aparición pública en años?

Pepa Flores, Marisol

Pues bien, parece que el cerco se va estrechando hacia una respuesta y esa es el no. Así lo ha confirmado la hermana de la arista, Vicky Flores, en unas declaraciones para 'El Madroño', programa en el que se mostraba muy segura de que no acudiría a la gala. "Lo va a recibir quien sea, ella no. No va a ir a por él", sentenciaba.

La Academia, mientras tanto, no se pronuncia en favor ni del sí y el no. Sin embargo, tal y como detalla el diario SUR, fuentes internas habrían confesado que lo que se planea es organizar un acto previo a la gala en la que se le entregue el galardón. A ella o a alguna de sus hijas. De momento, todo son especulaciones, dado que la actriz no se ha pronunciado sobre ninguna opción y el hecho de que este año sea Málaga quien acoja la ceremonia puede ser un punto a favor para que aparque momentáneamente su retiro.

La retirada de Pepa Flores

La retirada de Marisol llegó mucho antes que la de Pepa Flores. Niña prodigio, fue descubierta en 1959 en un concurso de talentos en Madrid. La pequeña participa junto al grupo Sindicadas, que, aunque no ganó, sirvió para que los cazatalentos se fijaran en su frescura y gran voz.

Sus primeros pasos como actriz los dio de la mano de Manuel Goyanes, quien se llevó a la pequeña a vivir a Madrid con sus seis hijos. Cumplida la mayoría de edad, se casó con uno de ellos, Carlos. El matrimonio resultó fallido y a los tres años se separaron. Fue ahí la retirada de Marisol.

La joven comenzó entonces a salir con el que más tarde sería su segundo marido, Antonio Gades. Él fue quien la animó a ser Pepa Flores, aunque ese nombre no duraría tanto en activo, ya que anunció su pronta retirada. Desde entonces ha vivido apartada del mundo del espectáculo y ha hecho contadas apariciones, las cuales terminaron a finales de los 90.