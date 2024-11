Por Pablo Fernández Pérez |

Gracias a la libre dinámica que impera en 'La revuelta', a su improvisación y a su facilidad para escuchar a gente del público, surgen anécdotas graciosas, inusuales y aparecen personas tremendamente curiosas. Sin embargo, pocas veces se ha asistido en directo a un zasca tal como el que se vivió en el programa de David Broncano el pasado 11 de noviembre con el escritor Juan Gómez-Jurado y su hijo.

Juan Gómez-Jurado en 'La revuelta'

El novelista es conocido por ser una persona muy extrovertida en los programas a los que va,. Así lo demostró en 'La revuelta', donde reconoció que tiene una afición especial:. Entonces,, para preguntarle acerca de una supuesta dicotomía que le planteó sobre este tema.

"Marco, ¿podrías contarle a David la vez aquella en la que os pusimos en la dicotomía del fin del mundo? ¿La recuerdas?", preguntaba el escritor, a lo que el chico respondía: "No". Algo que desató las risas del público y el siguiente comentario de Broncano: "No se acuerda de nada de lo que le ha dicho su padre". "Lo peor es que... pregúntale cuánto se compra de cada cosa, porque ahí veo yo el problema", señalaba el hijo, refiriéndose a que su padre se compra varias unidades del mismo objeto para un supuesto fin del mundo.

Humillación histórica

Pero lo fuerte venía cuando Broncano preguntaba al chico cómo veía él a su padre: "Por cerrar esto de una manera un poco digna para tu padre, que es un escritor increíble, pero claro, luego es que el hombre no tira, no da. Di tú unas palabras". "Bueno pues, aparte de ser escritor, pues es padre y tiene dos hijos, así que, al menos, ha follado dos veces en su vida", sentenciaba el hijo, desatando una gran ovación en todo el público y dando pie a comentarios en X tales como "decidió hablar el idioma de la verdad" o "está claro que el sentido del humor no lo ha heredado de Juan, porque el chaval es gracioso".