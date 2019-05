La historia del tabaco en la televisión española: de mejor aliado en las tertulias a ocultarlo con trucos

Lola Flores tenía un compañero inseparable en televisión. Y no, no hablamos ni de El Pescaílla, ni de Antonio Flores ni de ningún otro miembro del clan. Nos referimos al tabaco, uno de los vicios favoritos de la cantante y que le acompañaba en todas sus tertulias del programa 'La clave'. La folclórica no era la única a la que se le podía atribuir eso de "érase un cigarrillo pegado a una persona", dado que durante muchos años fue uno más en los platós de televisión. De hecho, si pensamos en algún momento mítico de 'Qué grande es el cine' es complicado no ver a Garci fumando.

Pero esto se acabó. El humo se marchó de plató y, de repente, descubrimos que algunos decorados tenían fondo. ¿Quién despidió a los cigarrillos de televisión? La encargada fue la, de 30 de diciembre, que modificó la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, impulsada por el Ministerio de Sanidad. Entre las muchas medidas que introdujo, una de ellas fue la "", lo que causó un gran dilema para algunos programas donde era complicado aplicarla.

Garci, cigarrillo en mano en 'Qué grande es el cine'

Hablamos de espacios de telerrealidad, más conocidos como reality shows. 'Gran Hermano' fue uno de los más afectados, dado que no se podía prohibir a un concursante que fumara y, a la vez, suponía renunciar a uno de los aspectos que más tramas creaba dentro de la casa. Encerrar a alguien con mono de tabaco puede ser una bomba de relojería y muchas veces el no tener tabaco era el desencadenante de muchas discusiones. Bea La Legionaria protagonizó alguna que otra, ya que la ansiedad que le producía el no tener nicotina en su cuerpo le llevó a perder los nervios en numerosas ocasiones. Y no solo los nervios, también algún que otro vuelo. Durante su viaje a Nicaragua para participar en 'Supervivientes 2010' la concursante no aguantó el mono de fumar y se encendió un cigarrillo en pleno vuelo, por lo que fue expulsada de él.

Motivo frecuente de discusión

Las broncas en 'Gran Hermano' por el tabaco no solo derivaban en su falta, sino por distribuir el dinero de la semana entre comida y cigarrillos. 'Gran Hermano 8' fue uno de los que más polémicas acumuló, y si no que se lo digan a Naiala Melo, la ganadora de la edición, que vivió momentos más que tensos por no tener un pitillo. En 'GH: El Reencuentro' pasó más de lo mismo y llevó a momentos calificados como "indignantes" por la propia Mercedes Milá. Ainhoa, una de las concursantes más polémicas, acabó por fumar colillas del suelo y por robar a sus compañeros, en concreto a Gemma, que, cuando vio las imágenes del robo en plató, le dio una bolsa de cigarrillos pronunciando una frase demoledora: "Para que nunca tengas que perder la dignidad".

'GH 12', la última edición que mostró a los concursantes fumando

Otro de los momentos más recordados de este tipo fue el reproche que realizó Risto Mejide a Ismael y Vanessa en 'Operación Triunfo 2006' por desesperarse para rescatar un cigarrillo entre las lamas del suelo del jardín. De hecho, el programa decidió emitir las imágenes en pleno prime time para hacerles ver de cómo se había visto desde fuera ese momento.

Mercedes Milá ha sido otra de las presentadoras más críticas respecto al tabaco. Ella misma se encargó de anunciar a los concursantes de 'Gran Hermano 12' que durante su estancia había cambiado la ley. "Esto va dirigido a los fumadores: sabéis que en España el día 2 de enero entra en vigor la Ley Antitabaco, que prohíbe por completo fumar en cualquier programa, por supuesto en cualquier sitio público de España, gracias a Dios, pero también en cualquier imagen que salga en televisión", narraba la presentadora.

'Gandía Shore' optaba por difuminar el tabaco

El anuncio provocó el nerviosismo de los fumadores, sobre todo Terry, Marta y Jhota pero el programa terminó por encontrar la solución: La playa, el pueblo, la sierra... y derivados. Hablamos de la famosa salita de 'Gran Hermano' donde acuden los concursantes a fumar, una habitación minúscula y sin cámaras. Esta solución ha sido adoptada por otros formatos de convivencia, como 'Operación triunfo', mientras que otros optaron por difuminar la imagen del cigarrillo, como 'Gandía Shore'.

Una carrera de fondo

Aunque parece que esta regla se introdujo de la noche a la mañana, lo cierto es que la desaparición del tabaco en televisión ha sido una carrera de fondo. La primera medida data de 1988, cuando se prohibió la publicidad de tabaco en televisión. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, así que las marcas se inventaron otras formas de publicitar su producto, como el patrocinio de eventos o lanzamientos de discos. Sí, sí, existe un disco recopilario llamado "Duca-2 music, carácter latino", que discretito, lo que es discretito, no era.

No obstante, en 1994 y 1999 se introdujeron medidas más restrictivas que terminaron por borrar toda huella de los anuncios de tabaco. Ya nunca más volveríamos a escuchar a Lola Flores diciendo que "Güiston" era su marca favorita en el mundo.

Antonio Alcántara, en 'Cuéntame'

La pregunta es, ¿todo esto ha funcionado? Pues tenemos malas noticias, parece ser que no. Según la encuesta Edades del Ministerio de Sanidad (elaborada con cifras de 2017, el último año del que se tienen datos) los consumidores de tabaco han subido cuatro puntos porcentuales respecto a 2010. Además, la encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comutaria (Semfyc), esta sí actualizada al 2019, señala que el 23,3% de la población fuma, lo que supone un aumento de 2,3 puntos respecto a 2017.

Las series, el último bastión

Los expertos achacan este crecimiento a que no se está cumpliendo la ley, que, obviamente, abarca mucho más que la televisión, aunque sí que ven en ella un resquicio legal que les gustaría eliminar: el tabaco en las series. El pasado 2018, Netflix recibió un aluvión de quejas por la cantidad de escenas fumando que incluían las series de su catálogo. De hecho, desde la plataforma Truth Initiative elaboraron un informe que contabilizaba el número, centrándose sobre todo en las series más populares entre espectadores de 15 a 24 años. ¿La respuesta? Pues bien, la palma se la lleva 'Stranger Things', con 182 escenas. Le siguen 'The Walking Dead', con 94, y continúan 'Orange Is The New Black', 'House Of Cards' y 'Madres forzosas'.

Joyce (Winona Ryder) fumando en 'Stranger Things'

Aunque los actores no fuman tabaco de verdad, sino que aspiran una mezcla especial (la más popular es la de la marca Ecstacy Herbal Cigarettes, compuesta por malvavisco, lechuga, salvia, hojas de trébol, zumo de manzana y miel) desde organismos de salud pública se insiste en que estas imágenes promocionan el tabaco. Truth Initiative señala que, si un fumador observa a alguien fumando, su cerebro estimula los mismos movimientos. Habrá que ver si la solución pasa por incidir más en la industria audiovisual o, como ocurre en otros países, por difuminar los cigarrillos también en la ficción.