Por Diego López |

Telecinco emitió este lunes las hogueras finales de la décima edición de 'La isla de las tentaciones'. El programa presentado por Sandra Barneda acabó, por así decirlo, mal: solo una de las cuatro parejas continuaron juntas tras las hogueras finales. En concreto, Bayan y Miguel fueron los únicos que regresaron como pareja a España.

El resto de participantes, Alba y David, Yuli y Lucas y Leila y Atamán regresaron de República Dominicana solteros. Aunque no está todo perdido, puesto que este miércoles tendrá lugar la gala final en la que veremos qué ha sucedido en los tres meses que han transcurrido tras las grabaciones del programa.

Alba y David: gresca desde el principio

El desenlace de Alba y David no era muy difícil de prever, puesto que un segundo después de aparecer en escena, David ya se estaba encarando a Alba: "¿Tú lo ves normal?", le pregunta. A partir de ahí los dos se tiran media hora discutiendo, con David acusando a la que era su novia de "guarreo".

Lloros y reproches constantes. Alba habla de "carencias que ya hemos hablado y". Pero lo que David de verdad le reprocha a Alba es un infidelidad en la isla con Álex, algo de lo que Alba era consciente y asume: "Yo la he cagado, me he dado cuatro besos con Álex, pero tú también me tienes que dar explicaciones".

Alba y David en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

Fue, precisamente, el momento más tenso de la hoguera final de la pareja: cuando Alba tiene que volver a ver su beso con Álex delante de David. "No me reconozco, nunca en mi vida he sido infiel", decía Alba entre lágrimas.

La historia de Alba y David pronto se traslada al tema sexual. Alba asegura que David es demasiado romántico en la cama y a ella le gusta más "el guarreo". Incluso llega a hablar de "el tamaño" refiriéndose a David, pero Alba niega que estuviera haciendo referencia a su miembro viril: "¿De verdad te crees que voy a decir que tienes la polla chica si eres mi novio?". Alba y David acaban marchándose solos.

Yuli y Lucas: una ruptura más sentimental

Turno después para la hoguera de Yuli y Lucas, que tuvo un arranque diametralmente opuesto a la anterior. Los reproches se cambiaron por abrazos y llantos. Yuli no paraba de decir "lo siento mucho", mientras Lucas intentaba calmar a su pareja. "No puedo ni mirarte", decía Yuli. "Perdóname".

Yuli intentaba explicar a Lucas lo que pasó con Óscar: "No sé cómo pasó". Lucas, sin embargo, no se creía la versión de Yuli: "nadie es infiel por una caricia". "Tu problema no es que te hayas dejado llevar, sino tu inseguridad", le decía Lucas. El pobre Lucas tuvo luego que ver la infidelidad de Yuli con ella sentada sobre sus rodillas: "me parte el alma".

Pero la pregunta del millón llegó a continuación: "¿Tú estás enamorada de mi?". La respuesta de Yuli: "Creo que no". Lucas aguantó estoicamente las explicaciones de Yuli sin perder la calma: "lo último que esperaba hoy es que tú me dijeras que no estabas enamorada de mi". Finalmente, Yuli y Lucas acaban marchándose solos.

Bayan y Miguel: los únicos que continúan juntos (por los pelos)

La tercera hoguera de la noche fue la de Bayan y Miguel. La única que acabó terminando bien, aunque estuvo a punto de descarrilar. Nada más aparecer, Miguel le suelta a Bayan: "no lo entiendo". Y esta le pregunta a Miguel por qué ha elegido a Claudia "habiendo otras chicas", a lo que Miguel respondió que Claudia había sido "un apoyo", y que no le gustaban ninguna de las tentadoras.

Bayan, por su parte, afirma que no tenía nada que esconder su acercamiento con Amar: "Estaba llorando, estaba mal. ¿Eso es lo que confías en mi?", le suelta Bayan a Miguel. Mientras Miguel y Bayan se calientan discutiendo, esta última se levanta y se va de la hoguera, aunque Miguel acude tras ella: "Siempre igual, yo detrás".

Miguel acude tras Bayan en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

Al final, Miguel se sincera con Bayan: "te amo y me quiero casar contigo". Los últimos minutos de la hoguera transforman los reproches en lágrimas y declaraciones de amor. Miguel quiere abandonar con Bayan, y ella también con él. Final feliz (por ahora) en una noche de turbulentas rupturas.

Leila y Atamán: lo que bien empieza, mal acaba

La última hoguera era para Leila y Atamán, que parecía que iba a seguir por los derroteros de la anterior, con Atamán llegando y declarando que "Leila es el amor de mi vida y lo será" tras 11 años de relación. Nada más lejos de la realidad. En cuanto Leila aparece (con cara de pocos amigos) le suelta a Atamán: "Qué puta vergüenza me has hecho pasar".

"¿Me lo dices tú?", le responde Atamán. "Me voy con quien me da la gana desde el día cinco", en referencia a lo que tardó Leila en liarse con un tentador: "A todo el mundo le has dicho que yo he sido un pelele". A partir de ahí, reproches cruzados entre los dos, con Atamán manteniendo siempre la misma justificación: todo lo que hizo fue después de ver a Leila fallarle.

Los reproches se transforman en lágrimas cuando Leila ve las imágenes de cómo reaccionó Atamán a sus primeras imágenes: "Lo siento, dame un abrazo". Con un Atamán roto, Sandra Barneda interviene para darle una foto del inicio de su relación, e intentar salvar así una relación de más de una década.

Pero ya no había nada que salvar: Atamán decide entre lágrimas marcharse solo, deseándole lo mejor a Leila. Leila, por su parte, da la sorpresa y opta por abandonar la isla con un nuevo amor, el de David. Atamán termina con Leila: "sólo te pido una cosa, no me busques más". Acto seguido aparece David, que acepta irse con ella mientras Atamán se levanta y se va.

Hasta aquí las hogueras finales. El miércoles que viene tendrá lugar el reencuentro de los concursantes tres meses después del finald e las hogueras.