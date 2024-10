Por Beatriz Prieto |

'La revuelta' recibió el martes 8 de octubre la visita de los actores Hovik Keuchkerian y Milena Smit quien, en un momento de la entrevista, confesó ser una gran fan del actor Norman Reedus, invitado de David Broncano hace algo más de dos semanas. La mención del protagonista de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' dio pie así a que el presentador les preguntara si se habían presentado al casting de la tercera temporada, dado que su rodaje se ha desarrollado en territorio español.

Hovik Keuchkerian y Milena Smit en 'La revuelta'

"Yo estoy fascinada, porque, y vi que estaba todo el rato con este perro", comentó Milena en un momento de la entrevista, abrazada al perro de peluche que el estadounidense acabó "robando" de 'La revuelta'. De hecho, Broncano le confesó a su invitada que "es otro nuevo que hemos comprado" y. "Yo de zombi o le llevo el café", aseguró Milena, fan declarada de la serie original y todo su universo televisivo.

El presentador aprovechó para preguntarle si "hiciste el casting para 'The Walking Dead'", dado que la tercera temporada se ha grabado en España y ha fichado a actores nacionales. "No, no llegué", contestó la actriz. Por su parte, Hovik sorprendía al desvelar que "a mí me llamaron" para participar en la ficción estadounidense, tras lo cual explicó que "yo empiezo a rodar 'Loba negra' el lunes". El actor desvelaba así cuándo arrancaba la grabación de la segunda temporada de 'Reina Roja', que llevará el nombre de la segunda novela de Juan Gómez-Jurado y la que seguirá una tercera, como se confirmó este mismo verano.

Los de Walking Dead tantearon a Hovik para salir en la serie. Ellos se lo pierden, pero todo no se puede hacer. #LaRevuelta pic.twitter.com/bKQIdOK4uN — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2024

"No tenía disponibilidad"

"No lo hice porque no tenía disponibilidad", recalcó el actor, ante la sorpresa de Broncano por el hecho de que hubiera rechazado dicha oportunidad. "Imagínate tú en 'The Walking Dead, estaría todo guapo", soltaba el presentador, encantado con la idea. "Imagínate que te llaman para hacer 'El hormiguero', pero es que no es posible", replicó Hovik, con ironía. A pesar de todo, el actor, al igual que Milena, reconoció que le habría encantado formar parte de la serie, puesto que "son proyectos que molan". Una suerte que, al contrario que ellos, han corrido otros compañeros de profesión como Greta Fernández, Gonzalo Bouza, Hada Nieto, Yassmine Othman o Cuco Usín, entre otros.