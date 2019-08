Hugh Grant contra Boris Johnson por la suspensión del Parlamento: "No vas a joder el futuro de mis hijos"

Después de que la reina Isabel II haya aprobado el plan de Boris Johnson de suspender el Parlamento británico, Reino Unido se acerca a la consolidación del Brexit. Esta decisión ha generado una gran polémica en el país, ya que los opositores tienen aún menos tiempo para detener el plan de salida. A las criticas de los políticos se les han sumado las de los ciudadanos como Hugh Grant.

El actor ha recurrido a las redes sociales para expresar su gran descontento: "No vas a joder el futuro de mis hijos. No vas a destruir las libertades que mi abuelo defendió en dos guerras mundiales". La estrella de "Notting Hill" también ha insultado a Boris Johnson con calificativos como "sobrevalorado juguete de goma", así como a su equipo: "Gran Bretaña se rebela contra tu y tu pequeña panda de pajilleros".

Muchos seguidores de Hugh Grant no han dudado en subrayar sus palabras. "Bien dicho, comparto mi ira hacia Johnson y su pandilla", mantenía una usuaria de Twitter. No obstante, también hay quien le ha llevado la contraria: "Mi vecino de noventa años luchó cuando tenía dieciséis y ha votado irse (de la Unión Europea). Quiere vivir lo suficiente para ver que suceda".

Al margen de la política, Hugh Grant volverá a la televisión de la mano de HBO para protagonizar la miniserie 'The Undoing', que se estrenará en 2020. En ella interpreta a Jonathan, el marido de Grace Sachs (Nicole Kidman). Ambos forman un matrimonio perfecto, pero todo se tuerce cuando el hombre desaparece dejando tras de sí una muerte y una serie de terribles revelaciones.

You will not fuck with my children's future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI