Hugo Castejón, tras conocer las nominaciones en 'GH VIP 7': "Me encanta el protagonismo que me dan"

La noche del domingo 10 de noviembre, 'GH VIP 7' arrancó una nueva gala en la que los concursantes conocieron las nominaciones definitivas de la semana después de que Noemí Salazar empleara el poder del intercambio, con el que sacó a Antonio David Flores de la palestra y metió al Maestro Joao. Una decisión que la jefa de la casa defendió con el fin de expulsar a Hugo Castejón, en un vídeo que los concursantes tuvieron ocasión de ver en la casa.

Adara, Hugo Castejón y Joao, nominados definitivos en 'GH VIP 7' tras la salvación de Antonio David

"Me encanta el protagonismo que me da la gente", soltó Castejón, tras conocer la lista definitiva de nominaciones, que compartía con Joao y Adara Molinero. "Igual eres el tocapelotas de la casa", lanzó Antonio David, tras lo cual el presentador preguntó a Joao si estaba decepcionado por lo ocurrido. "No. Lo que no quiero es que el de megáfono me haga más spoilers", reconoció el vidente, haciendo referencia al hecho de que un espectador le había desvelado su nominación desde el otro lado de las paredes de la casa antes de que la organización se la diera a conocer.

"Lo ha decidido ella, es su poder. La que echa es la audiencia, lo que quiera ellos, será", añadió Joao, antes de señalar que la decisión podía costar que se fuera él o Adara, en lugar de Castejón, tal y como deseaba Salazar y gran parte de la casa. "Es un riesgo que se corre", matizó el concursante. "Pienso que nos han acorralado a nosotros tres y a la audiencia porque estamos nominados el grupo pequeño y no ha salido nadie del grupo grande", defendió entonces Adara. "No tienen opción de sacar a uno de nosotros o a uno de ellos", añadió la concursante, quien matizó que, no obstante, la decisión de Noemí era "totalmente respetable".

"Siento que me voy yo o Joao"

"Hugo se va a quedar. Siento me voy yo o Joao", confesó Molinero, que basó su sensación en el hecho de que le estuvieran "dando por todos lados" a Castejón. "Lo que quieren es que me vaya", señaló este. "Tú o uno de nosotros, que llevan así semanas", criticó Adara, antes de recordar su paso por 'Gran Hermano', donde apuntó a su desgaste a raíz de las siete nominaciones a las que se enfrentó antes de ser expulsada. "Por eso sé que en cualquier momento me puedo ir", reconoció la concursante. "Me llena de orgullo que las decisiones las tomen solo para echarme", declaró Castejón, zajando el tema.