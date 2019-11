El zasca de Elena, madre de Adara, a Gianmarco en 'GH VIP 7': "Tú miras a todo el mundo igual, ¿no?"

En plena noche electoral, 'GH VIP 7' emitió una nueva gala en la que se contó con la presencia del último expulsado de la edición, Gianmarco Onestini, quien tuvo que hacer frente a las dudas que había generado su estrecha relación con Adara Molinero dentro de la casa. Unas dudas que también parecía tener Elena, madre de la concursante, con quien el italiano protagonizó un breve cara a cara.

Gianmarco y Elena, madre de Adara, cara a cara en 'GH VIP 7'

"Por Adara siento algo muy grande, como se lo dije a ella en el confe, de amor", confesó el italiano durante el debate, donde reconoció que echaba de menos "abrazarla, estar con ella, compartir todo con ella". "No estoy durmiendo nada, porque siempre tengo pensamientos sobre ella", confesó el expulsado, quien señaló que estaba muy atento al canal veinticuatro horas del reality. Además, Onestini reconoció que le había costado reconocer sus sentimientos ante Jorge Javier Vázquez "por respeto" a lo que Adara le había pedido: que "debía tratarlo con cuidado" y que dijera que solo eran amigos.

"Por respeto a mi nieto, entiendo que ella tiene que tener una conversación", declaró Elena, cuando Jordi González quiso conocer su opinión sobre la relación entre Adara y Gianmarco, antes de asegurar que quería a su hija hiciera lo que hiciese, tras lo cual el presentador quiso saber si creía los sentimientos que el italiano declaraba hacia Molinero. "La que le tiene que creer es mi hija. Aquí hay que demostrarlo con el día a día", lanzó la invitada. "No es tanto lo que yo diga, sino lo que hemos hecho juntos", defendió entonces Gianmarco, quien destacó las miradas y los gestos que había compartido con la concursante. "Son más que una palabra", afirmó Onestini.

"Estoy al cien por cien con ella"

Gianmarco en 'GH VIP 7: El debate'

"Tú miras a todo el mundo igual, ¿no?", cuestionó entonces Elena. "Me gustaría que estuviera aquí tu hija y te lo pudiera desmentir. Una cosa que hemos vivido tu hija y yo, me dices que miro a todo el mundo igual, ¿en base a qué?", replicó Gianmarco, ante lo que Elena aseguró que no estaba allí "para juzgar nada". "El otro día me sentí muy mal porque te acorralé un poco y tu hermano me puso muy nerviosa porque quiso darle la vuelta a la situación. Por eso te hice la pregunta, pero tampoco vino al caso", añadió la invitada, recordando como le había preguntado en la gala anterior si estaba enamorado de su hija.

"Estoy al cien por cien con ella. Le he dicho lo que pensaba, mis sentimientos", aseguró por su parte Gianmarco, momento en el que el presentador recordó un comunicado emitido por su hermano Luca Onestini, quien responsabilizaba a Adara de la situación y criticaba a Hugo Sierra, a quien calificaba de "mala persona" y acusaba de "divulgar información falsa". "Yo no sé si hacía para defenderte a ti, atacar a Hugo", opinó González. "Hugo se ha preocupado de mí, cuando tenía que preocuparse de lo que ha dicho Adara sobre él", declaró Gianmarco, antes de recalcar que Adara había "dicho cosas muy fuertes sobre él".