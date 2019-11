Una operación estética sería el motivo por el que Adara y Hugo no mantienen relaciones sexuales

Adara le ha confesado al Maestro Joao en 'GH VIP 7' que ya no echa de menos a su pareja, Hugo Sierra, y que su relación no pasaba por su mejor momento antes de que ella entrase en la casa de Guadalix de la Sierra. La concursante también ha revelado a Joao que no mantenía relaciones sexuales con su pareja porque este le rechazaba, pese a los esfuerzos de Adara por llamar su atención: ha contando que se paseaba en ropa interior por la casa o que hacía deporte prácticamente desnuda.

Imagen compartida hace unos meses por Adara en Instagram

Ante estas revelaciones, Dinio comentó en el plató de 'GH VIP 7' que Hugo le había dicho que todo tenía una explicación, pero ni él ni el mallorquín quisieron contar a qué se debía. Sí que ha querido explicarlo Kiko Jiménez en 'Sábado deluxe', donde ha afirmado que el motivo de la falta de relaciones íntimas entre la pareja se debe a que Adara se habría sometido recientemente a una operación estética.

La exconcursante de 'Gran Hermano 2017' se habría hecho una labioplastia vaginal, tras la cual los médicos recomiendan abstenerse de mantener relaciones sexuales durante cuatro semanas como mínimo. La tía de Adara se encontraba en plató y confirmó que su sobrina había pasado por el quirófano poco después de superar las primeras semanas de postparto.

Posible affaire de Adara

En las últimas semanas, se ha especulado con la posibilidad de que Adara se haya enamorado de su excompañero de reality Gianmarco Onestini, que abandonó la casa en la décima gala del concurso. Aunque también corre otro rumor que ha contado José Antonio, colaborador de 'Viva la vida', que se atrevió a afirmar que la concursante podría estar manteniendo un affaire con una persona que trabaja en Mediaset y que esa información le ha llegado a través de una amiga íntima de Adara.