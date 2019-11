Adara desvela en 'GH VIP 7' lo que ocurría bajo las sábanas con Gianmarco: "Me da besos en la mano"

La noche del domingo 10 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala con Jordi González al frente. El programa contó con la presencia de Gianmarco Onestini, último expulsado de la edición, con quien hablaron sobre su relación con Adara Molinero dentro de la casa. De hecho, la concursante volvió a protagonizar una nueva conversación con Maestro Joao, sin ser consciente de que la estaban grabando en una esquina del confesionario, en la que desvelaba lo que ocurría bajo las sábanas entre ambos.

Gianmarco, atento a la conversación entre Adara y Joao en 'GH VIP 7'

"¿Crees que es un seductor?", planteó Adara durante la conversación, antes de la expulsión del italiano. "Sí. Pero eso no es algo que uno quiera ser o no. Una cosa es ser una persona seductora, otra que vaya a ligar", defendió Joao, quien apostó a que fuera sería "todo más fácil". "Aquí es tan difícil", señaló el vidente, con quien Molinero estuvo absolutamente de acuerdo al respecto. "Cuando le he hablado de mi bebé, le ha cambiado la cara", confesó la concursante, quien había mantenido una conversación con el italiano en el que había mencionado a su único hijo.

"Será muy normal que tenga celos de tu bebé", apuntó Joao en ese momento, tras lo cual Adara recordó que Gianmarco le había preguntado si lo esperaría, a lo que ella había respondido de forma afirmativa. "Debajo de la sábana me da besos en la mano", susurró entonces la concursante, con una gran sonrisa. "Si salgo yo o sale él, puede que le pregunten algo. A él o a mí. Por eso yo le toco, le beso y todo", confesó entonces el vidente. "Lo sé. Si fuera cualquier otra persona, yo enloquecía, pero contigo no", reconoció su compañera. Unas declaraciones tras las cuales Gianmarco reconoció que cuando se amaba a una persona, se aceptaba "una parte de ella", en ese caso, el hijo de Adara, al igual que aseguró que apostaba por tener una vida con ella fuera de la casa.

"No tengo fuerzas"

Adara, de bajón tras la expulsión de Gianmarco en 'gH VIP 7'

A pesar del shock inicial en su despedida con Gianmarco, Adara no tardó en derrumbarse y refugiarse en su cama. "Piensa que vas a salir y que él estará allí", trató de animarla Joao, tras lo cual Molinero le preguntó si creía que la gente la entendía. "Sí. No te comas la cabeza. A lo hecho, pecho", contestó el vidente, tajante. "Necesito descansar, necesito asimilar todo", admitió Adara, entre lágrimas. "No tengo fuerzas, Joao, parece que me han sacado algo", añadió la concursante, quien cuestionó por qué dolía "tanto todo" dentro de la casa. "Estoy destrozada", reconoció Molinero, llorando.