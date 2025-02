Por Fernando S. Palenzuela | |

Las cuartas hogueras han sido decisivas para muchas de las parejas de 'La isla de las tentaciones', pero especialmente para Sthefany y Tadeo. La cubana se enfrentaba a las imágenes de la infidelidad de su novio, quien acabó cayendo en la tentación con Mayeli al besarse con ella en el jacuzzi. Sin haber visto todavía el plato fuerte, amagaba con abandonar la hoguera y casi se perdía el beso.

Sthefany corre perdida por la playa en 'La isla de las tentaciones'

Pero la pesadilla para Sthefany no había hecho más que empezar. "", criticaba la participante. "¡Qué asco!". Muy indignada y hecha una furia, volvía a su asiento y aseguraba que ni le dolían las imágenes. Todavía había más imágenes para ella,. "Ya no quiero ver más nada, Sandra", le decía a la presentadora antes de levantarse,

Pese a la petición de Sandra Barneda de que regresara a la hoguera, Sthefany se marchaba muy enfadada hacia la playa: "¿Dónde coño está la puta villa esa?". Así, empezaba a correr por la playa de un lado para otro mientras gritaba el nombre de Tadeo entre llantos. Sin embargo, no conseguía encontrarla y acababa tirada en unas tumbonas llamándose estúpida a sí misma por contenerse con Simone y rompiendo a llorar.

El susto de Sandra Barneda

La presentadora aseguraba que no veía a Sthefany, por lo que entendía que no estaba preparada para regresar a la hoguera, así que continuaba con el programa. Tiempo después, la participante aparecía por sorpresa detrás de Sandra Barneda, provocándole un susto. "Sandra, por favor, dime dónde está", rogaba Sthefany fatigada por la carrera y muy nerviosa. "Por favor, Sthefany, de verdad, siéntate. Te pido por favor que te calmes y te sientes con tus compañeras. Si quieres abandonar la hoguera, puedes abandonarla". La participante se ponía de rodillas y Bayan acudía a levantarla del suelo, a quien se sumaba el resto de compañeras. Finalmente, acababa marchándose totalmente destrozada y no regresaba a la hoguera.

Cae en la tentación

Si unos días atrás Sthefany había conseguido mantenerse firme y no besarse con Simone, su infidelidad estaba a punto de llegar. Al regresar a la villa, le pedía a Simone que se fuera con ella a la habitación y, además, que se quedara esa noche a dormir. La cubana acababa besándose con el italiano, pero ahí no quedaba la cosa, y es que cuando ya apagaban las luces, se cubrían con la manta y mantenían relaciones sexuales.

Sthefany se besa con Simone en 'La isla de las tentaciones'

A la mañana siguiente, Sthefany se reunía con Alba y Bayan en una habitación y aseguraba que ya no iba a llorar más. "No, pero fue rápido, no terminamos", contaba la participante, restándole importancia a su infidelidad. "¿Pero follasteis?", preguntaba Bayan. "Rápido", contestaba su compañera. "Me da igual si ha sido rápido o lento", replicaba la otra participante entre risas.