Sandra Barneda explica por qué corrió detrás de Montoya en su huida viral de 'La isla de las tentaciones'

Por Beatriz Prieto | |

Han pasado casi dos semanas desde que se emitió la primera parte del viral momento "Montoya, por favor" de 'La isla de las tentaciones 8', en el que José Carlos Montoya acabó corriendo por toda la playa para acudir al encuentro de su novia Anita Williams, aprovechando un visionado de las imágenes de su villa a solas con Sandra Barneda. Y, aunque la presentadora se ha mantenido en silencio sobre la viralidad del momento y lo que ocurrió durante la grabación, finalmente la catalana ha decidido compartir su experiencia en redes sociales.

Sandra Barneda charla con Montoya tras su carrera a Villa Playa en 'La isla de las tentaciones 8'

, confesó Barneda en el arranque de su vídeo, después de señalar el hecho de que habían "sido virales mundialmente ", algo que calificó de "increíble". La presentadora procedió a relatar cómo, en su encuentro con Montoya, fue viendo que el sevillano "se pone nervioso, pero es que".

"Cuando veo que Manuel está con Anita hablando y empiezan a liarse, digo: 'Madre mía, la que está pasando'. Y, de repente, cuando Montoya se va, yo salí disparada", relató la presentadora. Barneda incluso se lanzó a compartir un momento que se había quedado fuera del montaje final: "No habéis visto que, en un momento determinado, digo: 'Cogedlo, por favor'. Eso no se ve, porque yo me digo: 'Como entre Montoya, la que se va a liar'". "De repente viene Anita. Bueno, esto es un cachondeo", compartió la catalana, sobre el viral momento que se grabó con una tormenta eléctrica de fondo incluida.

"Llevo zapatillas todo el rato"

"A mí los cámaras me decían: 'Es que tú no sabes qué fuerte ha sido, porque detrás había unos rayos y tal. Y luego dirán que lo hemos encargado'. Cuando yo salgo de Villa Playa y me voy hacia mi villa, bueno, cayó la mundial", continuó Barneda, quien apostó por que "creo que es la primera vez que un programa español se vuelve viral mundialmente".

"Salgo a la calle y me dicen la misma frase todo el rato: 'Montoya, por favor'", declaró la presentadora, antes de bromear con el hecho de que "llevo ya zapatillas todo el rato, por si tengo que salir a correr o algo". "Todo el mundo me dice: 'Estás en forma' (...) Pero no, no lo estaba porque no hubo manera de pillarlo", comentó la catalana, con humor, antes de reconocer que tenía "solo palabras de agradecimiento" y avanzar que "la cosa continúa. No os lo podéis perder".