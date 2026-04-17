De Ibai a Broncano: 'La Revuelta' tendrá su propia velada y será de petanca

Por Fidel Conejero | |

Si la Velada del Año de Ibai Llanos ha popularizado el formato de evento deportivo convertido en espectáculo de entretenimiento, "La Petanca del Año" adopta una lógica similar dentro del contexto televisivo de 'La revuelta'. Lo que surgió a partir de la propuesta de una espectadora se materializa ahora en un especial de prime time en La 1, centrado en trasladar la petanca a un formato más amplio y accesible para el público general.

El programa plantea una competición estructurada en cuatro rondas, con una puesta en escena que incorpora elementos habituales de los grandes eventos deportivos televisados, como presentaciones de equipos, identidad visual propia y una narrativa de enfrentamiento. En este sentido, comparte con la Velada del Año la intención de convertir una disciplina concreta en el eje de un formato híbrido entre deporte y entretenimiento.

David Broncano y Jorge Ponce encabezan los dos equipos participantes, integrados por una combinación de invitados conocidos y jugadores vinculados al ámbito profesional de la petanca. Entre los participantes figuran El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle y Miguel Ángel Muñoz, junto a perfiles como Lalachus y representantes de la Federación Española de Petanca. Esta mezcla de perfiles responde a una fórmula similar a la de otros eventos recientes, donde se combinan rostros populares con especialistas.

Antonio Daimiel y Victoria Martín como comentaristas

El evento también incluye comentaristas como, que aportan una perspectiva que combina el análisis con el tono habitual del programa. Además, se incorpora unaa cargo del grupo, en línea con el planteamiento de espectáculo completo que caracteriza este tipo de formatos.

A diferencia de la Velada del Año, centrada en el boxeo y con un enfoque más competitivo, "La Petanca del Año" mantiene el tono propio de 'La Revuelta', donde el humor y la ironía tienen un papel relevante. Esto se traduce en un tratamiento menos enfocado en la competición estricta y más orientado al entretenimiento.

Producida por RTVE en colaboración con El Terrat y Encofrados Encofrasa, "La Petanca del Año" se presenta así como una adaptación televisiva de un modelo de evento que combina deporte y espectáculo, con el objetivo de generar una experiencia compartida en torno a una propuesta accesible y reconocible para la audiencia. Este especial se podrá ver el próximo jueves 24 de abril a partir de las 21:45h en La 1 de RTVE.