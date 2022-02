La noche del lunes 14 de febrero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'Idol Kids', en la que Jesús Vázquez volvió a ponerse al frente de una gala en la que los jueces Omar Montes, Ana Mena y el dúo Camela formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín, repartieron una nueva tanda de tickets dorados, con los que otorgaron el pase directo a la semifinal a Carla Zaldívar, Paula López e Ivette Estaire.

Carla, Paula e Ivette, tras recibir sus tickets dorados en 'Idol Kids 2'

La primera en conseguir ganarse a uno de los miembros del jurado fue Zaldívar quien, de hecho, fue la encargada de inaugurar la gala por todo lo alto interpretando "I Have Nothing", de Whitney Houston, hasta el punto de que Mena apenas vaciló a la hora de entregarle el pase a la semifinal. "Me ha encantado, tienes una voz brutal. No sé en qué momento dices que has tenido problemas con la voz. Yo aquí no lo he notado", observó la jueza, puesto que la concursante había pasado por una mala época en la que estuvo a punto de perder la voz.

"Es una canción superdifícil, me encanta que la hayas cantado en español y me has emocionado muchísimo", añadía la cantante, tras hacer entrega del ticket dorado. "He alcanzado la nota, he superado una meta y encima me llevo un ticket dorado", declaró la concursante, feliz. A ella se sumó López, quien recibió el ticket de Montes al cantar "Parte de tu mundo", tema de la película "La sirenita". "Si fuera por la voz, yo igual no sería ni cantante. Es innegable el talento y el vozarrón que tienes, pero aparte, veo más allá. Tú eres un ejemplo de superación", elogió el artista, quien quiso resaltar que "la música es un camino superdifícil, pero seguro con tu corazón y tu tesón, con toda tu arte, vas a llegar muy lejos".

El público, en masa con Laura, Miguel y Ricardo

Lara Álvarez celebra con Laura, Miguel y Ricardo su clasificación

La tercera afortunada de la noche, Estaire, llegó al escenario pisando fuerte al reconocer, antes de su actuación, que uno de sus sueños era estar en el programa, mientras que el segundo era ganarse el ticket dorado de Camela, el único que quedaba. "Me parece bien", confesó Muñoz, impresionada por su seguridad que, junto a su interpretación de "Disfruto", de Carla Morrison, lograron convencer al dueto de darle el pase a la semifinal. "Tienes una dulzura en la voz, que parece terciopelo y a mí me ha encantado la sutileza con la que lo has hecho", observó la cantante, mientras que su compañero Martín elogió "la intimidad" con la que había cantado, antes de hacerle entrega del preciado ticket.

En cuanto a la clasificación en la que solo los tres más votados por la audiencia presente en plató podían permanecer, Laura Bautista logró quedar en cabeza tras deslumbrar al 94,3% del público con su interpretación lírica de "SOS", que llegó cuando los tickets ya se habían agotado. Miguel Ramírez ocupó el segundo lugar con el 92,8%, después de que su dulce interpretación con el piano de "Cómo mirarte" de Sebastián Yatra, a sus ocho años, lograra arrasar entre los que la presenciaron en directo. El tercer puesto, tras los cambios que se sucedieron en la gala, se lo quedó definitivamente Ricardo González, a tan solo 0,4 puntos de Ramírez, apoyo que obtuvo gracias a su actuación al ritmo de la guitarra de su padre, quien lo acompañó sobre el escenario mientras lo daba todo cantando "Como el agua", de Camarón.