La segunda edición de 'Idol Kids' alcanzó su segunda entrega la noche del lunes 7 de febrero, en Telecinco, con Jesús Vázquez al frente. Una cita en la que el presentador estuvo acompañado por Omar Montes, Ana Mena y Camela, el dúo formado por Dioni Martín y Ángeles Muñoz, quienes entregaron sus tickets dorados a Marc Varela, Leonor López y José Campos, respectivamente, antes de que Mario Márquez, Fran López y José Campos se convirtieran en los tres clasificados de la noche gracias al apoyo del público.

Marc, Leonor y Lucía, tras obtener sus tickets de oro en 'Idol Kids 2'

Marc fue el primer concursante en recibir el ticket de oro, gracias a su interpretación de "That's life" de Frank Sinatra. "Bien sabe dios que no soy mucho de estos estilos, pero lo has defendido tan bien, que es lo mínimo que puedo hacer", confesaba Montes, al hacerle entrega del pase directo a la semifinal, detalle que el joven aseguró que "voy a recordar toda mi vida". Tiempo después, Leonor fue la segunda afortunada de la noche, después de que su interpretación de "Torre de arena", tema de Marife de Triana, calara especialmente en Mena. "Esta niña me toca especialmente la piel, porque trae un género que siempre he defendido y es muy nuestro, y que me trae muchos recuerdos", confesaba la juez.

Asimismo, la cantante también destacó de la concursante su "talentazo y encima es una gran persona, muy generosa por las causas por las que va a cantar", puesto que Leonor compartió su experiencia colaborando con campañas para recaudar fondos contra el cáncer infantil. "Qué bonito has cantado, qué pedazo de copla", añadía Mena, antes de entregarle el preciado ticket dorado, premio que recibió en tercer lugar Lucía, de las manos de Muñoz. "Tu voz es muy aterciopelada y me encanta, es muy bonita", alabó la integrante de Camela, tras escuchar a la concursante cantar "Eras tú", de Merche, dedicada a su difunto abuelo, quien había fallecido tan solo tres meses atrás.

"La quiero ver en muchos más programas"

Fran, Mario y José celebran con Lara Álvarez su clasificación en 'Idol Kids'

"Sé lo difícil que es cantar y no emocionarte, como tú has hecho. Has aguantado del tirón y me encantaría verte cantar otras canciones sin esa emoción, que seguro que van a hacer que te sueltes mucho más", manifestó la artista, para después señalar que "esa voz aterciopelada la quiero ver en muchos más programas", razón por la que le hizo entrega del ticket dorado. Mientras, tras los veredictos del jurado de cada actuación y la posterior votación del público en caso de que recibieran dos síes, Mario Márquez, Fran López y José Campos fueron los afortunados que permanecieron en las sillas al obtener el mayor porcentaje de apoyo del público: un 88,2%, un 87,3% y un 83,1%, respectivamente.

En el caso del primero, llegaba al programa tras darse a conocer en Andalucía a través del programa 'Tierra de talento' y lograba el mayor apoyo del público de la noche al cantar "Niña piensa en ti", de Los Caños. En segundo lugar, quedó Fran, un niño amante de las niñas de la música hasta el punto de que hace réplicas de ellas con muñecas, tras demostrar la potencia de su voz con "Respect" de Aretha Franklin, con la que conquistó especialmente a Mena. Ya en la recta final del programa, José, un niño procedente del barrio de Montes y que, de hecho, había participado en uno de sus videoclips, logró colarse en la clasificación al superar a una de sus compañeras por deslumbrar al público con su desgarradora actuación al ritmo de "Como las alas al viento", de Rocío Jurado.